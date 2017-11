O vlogi ženske skozi čas

29.11.2017 | 10:30

Metlika - V okviru metliškega občinskega praznika je bila včeraj v sprejemnici Belokranjskega muzeja v Metliki okrogla miza z naslovom Vloga ženske skozi čas, ki je bila posvečena spominu na Maro Rupena Osolnik. Povezovala jo je Vladka Škof, na njej pa so sodelovale Marini hčerki dr. Katja Stražiščar in dr. Vera Klopčič, ki je tudi predsednica društva Dobrnič, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, Sonja Lokar iz Ženskega lobija Slovenije ter metliška podžupanja Anica Kopinič.

Kot je dejala Sonja Lokar, še vedno živimo v moškem svetu in za to trditev navedla tri primere: vsaka četrta ženska »pade« po stopnicah, razlika med plačo moških in žensk je 17 odst., razlika v višini pokojnin pri ženskah in moških pa je v Evropi 39 odst. Dobra novica pa je, da Slovenija zaseda v svetu 7. mesto pri zaostanku žensk za moškimi, torej smo pri nas skoraj enakopravni.

Po mnenju dr. Vere Klopčič so bile najbolj uspešne tiste družbe, ki so znale združiti različnost. Kopiničeva pa je predlagala, naj ženske, če želijo spremeniti svoj položaj v družbi, stopijo v politiko. Strinjala se je, da emancipacija dela ženske enakopravne z moškimi, a to ženske tudi nekaj stane, saj so hkrati še matere, žene, gospodinje, babice in še kaj. Tanja Strniša pa je bila prepričana, da je pri ženskah potrebno upoštevati njihove potenciale, sicer vsi izgubljamo. Kajti, ko ima ženska možnost pokazati svoje sposobnosti, se tudi potrjuje.

Večer je z igranjem na diatonično harmoniko in petjem popestrila Nikita Galuh Kapušin iz šole diatonične harmonike Martina Težaka.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni metličan pejte vnuke čuvat ne pa tle tratit čas , žalostno da ima državna sekretarka čas za takšne neumne okrogle mize , kmetijstvo pa veliko stvari ni resenih, ženske sploh niste ogrožene , mi je danes ena rekla da imajo preveč pravic , da ona rabi , da jo kdo pokomandira , Preglej samo prijavljene komentatorje