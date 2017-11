Prenova zdravstvenega doma se bo zavlekla

29.11.2017 | 11:30

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto bodo sredi prihodnjega meseca končali v začetku avgusta začeto prenovo kletne etaže in na ta način prišli do dodatnih prostorov. Približno 860.000 evrov vredno naložbo bodo plačali sami. Prenovitvena dela so morali predvsem zaradi dodatnih posegov pri urejanju elektro in vodovodnih napeljav nekoliko podaljšati.

Direktorica ZD Novo mesto Alenka Simonič je za STA povedala, da so morali pri prenovi kletne etaže v 40 let stari zgradbi dodatno urediti del električnih in vodovodnih napeljav, kar pa naložbe ne bi smelo bistveno podražiti.

S prenovo bodo prišli do dodatnih ambulant splošne medicine z referenčnimi ambulantami in do novih prostorov za urgentno ter reševalno službo. Preuredili so del laboratorija s čakalnico, ob oddelku fizioterapije uredili dodatne prostore za skupnostno psihiatrično obravnavo, za zdravstveno vzgojni center in center za zdravljenje odvisnikov. Hkrati z navedenim so prenovili še pralnico in likalnico, je dodala.

Ker se ZD Novo mesto zaradi širjenja dejavnosti sooča s pomanjkanjem prostorov, njegovo vodstvo v prihodnjih letih načrtuje dodatne naložbe. Tako razmišljajo o širitvi zobozdravstva oz. zobotehnike, dodatne prostore pa bi ZD Novo mesto zagotovili z dozidavo četrtega nadstropja, je dejala direktorica.

Kot je dodala, so se pri omenjeni prenovi najprej lotili prenovitvenih del sezonsko najbolj obremenjenih oddelkov, hkrati so si prizadevali, da bi s temi dostop bolnikov in drugih obiskovalcev do v kleti delujočih ambulant ter laboratorija čim manj ovirali. Najbolj grobih in motečih gradbenih posegov so se zaradi tega lotili izven osrednjega delovnega časa, ob koncu tedna in praznikih, je še povedala Simoničeva.

Zdravstveni dom Novo mesto je sicer temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju Mestne občine Novo mesto in drugih občin ustanoviteljic: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice in Mirna Peč.

Zaposluje približno 300 ljudi in pokriva primarne zdravstvene potrebe približno 63.000 prebivalcev osmih dolenjskih občin. Prek specialističnih dejavnosti pa 135.000 občanov.

Po večletni izgubi vse od leta 2008 posluje pozitivno in s presežkom, v zadnjih letih pa so ga celovito prenovili, energetsko sanirali ter uredili njegova parkirišča.