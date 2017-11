Na policijo prišel zatožit redarja, na koncu pa pristal na hladnem

29.11.2017 | 12:30

Zaradi neprimernega vedenja je moški jutro dočakal v "policijskem apartmaju". (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj zvečer je na Policijsko postajo Novo mesto prišel moški in se policistom pritoževal zaradi globe, ki mu jo je izrekel mestni redar. Policisti so mu pojasnili, kam lahko naslovi pritožbo, hkrati pa so ga zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti opozorili, da v takem psihofizičnem stanju ne sme sesti za volan in nadaljevati z vožnjo. Moški opozoril policistov ni upošteval, saj so ga kasneje zaradi nezanesljive vožnje ustavili v Novem mestu in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. 48-letni voznik je opravljanje preizkusa odklonil, žalil je policiste, jim grozil in ni upošteval njihovih ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan s ceste

Brežiški policisti so bili sinoči okoli 20. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo osebnega avtomobila v Artičah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 21-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj nesreče, ki je v vozilu prevažal še dva potnika, je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligrama alkohola. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

J. A.