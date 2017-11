Z inšpektorji za vratom ne more več …; Isto noč ukradli in prodali; Na nas so tedaj gledali z velikimi očmi

29.11.2017 | 19:00

Ena gospa je rekla, da ko bo dojela razliko med FUPI, FTS, FZV, FPUV, FINI, FIŠ, FOŠ ipd., bo vnuku svetovala vpis na novomeško univerzo. Tako pravi znamenita Ena gospa, ki v Dolenjskem listu že desetletja na videz malo prifliknjena, v bistvu pa še kako bistroumna stresa takele in podobne modrosti. Novo mesto je namreč končno dobilo svojo univerzo, a ne tisto, ki so jo pred vsakimi volitvami obljubljali kandidati te in one politične strani in tega in onega ideološkega ali celo verskega prepričanja, se pravi javne. Dobila je zasebno univerzo, prvo povsem zasebno univerzo v državi, ki so jo ustanovile štiri zasebne fakultete - Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV), Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI), Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS) ter Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZV). Kdo stoji za vsem tem in kako mu je uspelo pa preberite v Dolenjskem listu.

V Cundrovcu pri Brežicah je 33-letni kmet Bojan Kreačič prejšnji teden protestno predčasno podrl rastlinjake, pod katerimi na slabem hektarju rastejo maline in jagode. Na ta način je hotel opozoriti javnost, da pod nenehnim pritiskom inšpektorjev ne more delati. Ko smo na inšpektoratu za varno hrano, ki ga je še posebej izpostavil, poizvedovali o njihovih nadzorih, pa smo izvedeli, da so ob nedavnem pregledu pri njem ugotovili več nepravilnosti.

Bi za šest tisoč evrov kupili traktor z gozdarsko opremo, ki je dejansko vreden 30 tisočakov? Razmislite. Če se nekaj sliši prelepo, potem navadno nekaj tiči v ozadju. Namreč, če nekdo traktor prodaja tako izpod cene, potem ima verjetno nekaj za bregom. Tako bi moral razmišljati kupec Martin Vidovič iz Cirkulan, ko mu je trojica prodajala traktor znamke Landini. Pa ni ali pa zdaj samo noče priznati, da je vpleten.

Na nas so tedaj gledali z velikimi očmi. V Sloveniji so videli perspektivno majhno državo. Predsedovanje smo opravili z odliko in tudi gospodarsko nam je takrat šlo odlično, tako da smo bili res vzor. Resnično so nas gledali z velikim občudovanjem. Tedaj smo nekaj pomenili, naš glas je bil pomemben. Danes naš glas ni več pomemben, pa med drugim pravi evropska poslanka in že nekaj časa tudi Novomeščanka Romana Tomc v velikem intervjuju Dolenjskega lista, katerem boste našli veliko zanimivega z Dolenjske, Posavja in Bele krajine, tudi marsikaj, kar ni zapisano nikjer drugje.

novejši najprej Komentarji (1) 38s nazaj Oceni franci Kje so inšpektorji v sobotah,kot npr. v Krškem na tržnici,da bi preverili od kot zelenjava pa tista potica,ki je zmrzjena večkrat,ker je ni prodala za Martinovo bo sedaj ponovno za miklavževo naprodaj ali prekajene klobase,mesa kakšne cene ali premir kislo zelje cena za kg 3 evre pa še to dajo vsega vraga noter češ,da je lep videt,ko pa ga ješ te pa boli želodec,če bi bil naravno prepravjen ne bi smelo biti nič narobe pa kar kupiš ne dobiš računa,ker to delajo čisto po domače,a se ne čudim,da so tega kmeta kontrolirali je že nekaj delal po svoje,ker ti mladi bi radi na hitro zaslužilo,a ne gre tako. Vsakem premiru podpiram kotrolo,ki mora biti ljudje so pokvarjeni Preglej samo prijavljene komentatorje