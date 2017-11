S ceste in se prevrnil

29.11.2017 | 19:15

Foto: I. V./arhiv DL

Šentjernej - Danes ob 11.41 je na cesti Šentjernej-Gorenja Stara vas voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, pomagali reševalcem pri prenosu dveh poškodovanih oseb in počistili cesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.