V soboto dobrodelni bazar

30.11.2017 | 08:30

Z enega minulih bazarjev... (Foto: Lions klub Novo mesto)

Novo mesto - Lions klub in Rotary klub v Novem mestu že vrsto let s skupnimi akcijami pomagata pomoči potrebnim v našem okolju. Ena njunih tradicionalnih akcij je tudi dobrodelni bazar v novomeškem nakupovalnem središču Qlandia. Letošnji bazar bo potekal to soboto, 2. decembra, ko bodo na posebnih stojnicah v zameno za vaše dobrodelne prispevke ponudili vrsto daril Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu.

»Vabimo vas, da jim pomagate, v zameno za dobrodelni prispevek vzamete darilo za vaše otroke, s podarjenim prispevkom pa omogočite poletno šolo v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin z našega konca Slovenije,« je ob tem v imenu Lions kluba dodal Jani Muhič.

M. M.