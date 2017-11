Pena na Krki pod Kandijskim mostom

30.11.2017 | 07:00

ilustrativna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.23 so pod Kandijskim mostom na Ragovski ulici v Novem mestu opazili peno na gladini reke Krke. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju izmerili pH vrednost. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP SELA HOM izvod SELA KAMNJE med 8.00 in 14.00.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu ROJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI ČRNOMELJ na izvodu ulica 21 blok 6 in 8.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Gornji Šentlenart 2 med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Vrbje in Črneški vrh med 8.30 in 14.00 uro.

M. K.