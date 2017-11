Proračun za 2018 v javni razpravi do 13. decembra

30.11.2017 | 09:35

Šmarješke Toplice - 3 milijone 826 tisoč evrov prihodkov in dobrih pet milijon odhodkov je načrtovanih v proračunu občine za leto 2018. Razlika med odhodki in prihodki se bo pokrivala s presežki iz preteklih let. Občina bo tudi odplačala kredit zaradi čistilne naprave in novogradnje vrtca v Šmarjeti in sicer v višini skoraj 157 tisoč evrov.

Takšen predlog so občinski svetniki sprejeli v prvem branju, do vključno 13. decembra pa je dokument v javni razpravi, ko je možno posredovati predloge tudi s strani občanov, svetnikov in druge zainteresirane javnosti.

Damjana Stopar

Kot je povedala finančnica na občini Damjana Stopar, bodo poleg obveznih nalog občine v prihodnjem letu nadaljevali z že začetimi projekti in investicijami, za katere so pridobili tudi državna in evropska sredstva. Med drugim bodo dokončali projekt hidravličnih izboljšav, izgradnjo 2. faze ceste in pripadajoče infrastrukture na državni cesti Šmarjeta - Šmarješke Toplice, nadaljevali bodo z izgradnjo parkirišč v Beli Cerkvi, pločnika ob državni cesti v naseljih Šmarjeta in Zbure, obnovili nekatera avtobusna postajališča, skrbeli za letno in zimsko vzdrževanje cest, nadaljevali s pripravo OPPN za območje Šmarjete in s spremembo OPN za celotno občino. Podanih je bilo veliko pobud in spomladi prihodnje leto načrtujejo javno razgrnitev, do konca leta pa sprejem na občinskem svetu. Proračunska sredstva bodo šla tudi za novi gasilski vozili in sicer za PGD Šmarjeta in Orešje.

Franc Anderlič (drugi z leve).

Med načrtovanimi novimi projekti so pešbus z OŠ Šmarjeta, projekt Aqua Ludos, za kar pričakujejo nepovratna sredstva, Muzej vode s Komunalo Novo mesto ter Center kolesarstva in nordijske hoje. Področje zdravstva v občini bodo v letu 2018 razširili z ureditvijo referenčne ambulante, v Orešju pa bodo dobili nov defibrilator.

Razprava svetnikov ob predstavitvi predloga proračuna je bila skromna. Le Franc Anderlič, ki je edini tudi glasoval proti, je jasno povedal, da so v Zburah razočarani, ker v proračun ni uvrščena kanalizacija Zbure. Zakaj tako in kakšni so načrti občine z izgradnjo kanalizacije je obrazložila županja Bernardka Krnc. Več v Dolenjskem listu prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

