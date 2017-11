Krka tudi letos najuglednejši delodajalec

30.11.2017 | 08:50

Priznanje je v imenu podjetja prevzel Boris Dular, vodja kadrovskega sektorja v Krki. (Foto: K.Ž.)

Novo mesto, Ljubljana - Več kot deset tisoč anketirancev, ki je izbiralo ugledne delodajalce v raziskavi, ki jo že deset let delajo pri največjem zaposlitvenem portalu MojeDelo.com, je odločilo, da je najuglednejši delodajalec leta 2017 podjetje Krka, d.d. Novo mesto.

Krka je očitno našla formulo, kako dobiti in obdržati ugled delodajalca, tokrat so prestižno priznanje prejeli že šestič, na nagrado pa so tudi letos zelo ponosni.

Plaketo je iz rok direktorja prodaje na MojeDelo.com Igorja Željana prejel direktor kadrovskega sektorja Krka, d.d. Novo mesto Boris Dular. »Najprej bi se najiskreneje zahvalil portalu MojeDelo za to visoko priznanje, ki naj veliko pomeni. Govori o tem, da slovenska javnost prepoznava naše dosežke, naše rezultate, ampak tudi to na kakšen način jih dosegamo. Ključno za uspeh so zaposleni in njihovo prizadevanje na vseh področjih nam daje osnovo za najvišje prodajne uspehe. V devetih mesecih smo dosegli največjo prodajo v zgodovini Krke. Zavedamo se, da so zaposleni najpomembnejši, zato skrbimo za urejeno delovno okolje, varstvo in zdravje, za izobraževanje kadrov. Zaposleni ne smejo samo imeti občutek o tem uspehu, ampak morajo biti tudi deležni sadov tega dela. Ne gre samo za plačo, ampak za vrsto materialnih in nematerialnih ugodnosti, da se vsak posameznik zaveda, da je dal prispevek h Krkinem uspehu. Prav to zaposleni sporočajo okolju in iskalci zaposlitve vedo ter slišijo in verjetno je to razlog, da se želijo priti k nam,« je ob prejemu priznanja dejal Dular.

Kot so dopoldne sporočili iz Krke, rezultati raziskave Mojedelo.com potrjujejo, da v Krki poslovno uspešnost povezujejo s stalno skrbjo za dobre delovne pogoje in kakovostno življenje svojih sodelavcev. Zavedajo se, da so zaposleni, ki z zavzetostjo in odgovornostjo uresničujejo zahtevne razvojne, proizvodne, marketinške in prodajne načrte, temelj Krkine poslovne uspešnosti. Pri tem je ključno, da so za svoj ustvarjalni prispevek tudi primerno nagrajeni; ne le s plačo, temveč tudi z drugi materialnimi in nematerialnimi spodbudami, ki spodbujajo zavzetost pri delu, pripadnost podjetju, pa tudi skrb za zdravo življenje. Sicer pa se v Krki zavedajo, da lahko v prihodnje še marsikaj postorijo, da bodo še bliže odličnosti in še uspešnejši.

Iskalci zaposlitve so Krko kot najuglednejšega delodajalca izbrali tudi v letih 2007, 2009, 2011, 2015 in 2016.

Med top 10 uglednih delodajalcev so se sicer letos uvrstili še (po abecednem redu): Adria Airways, d.d., Akrapovič, d.d., Banka Intesa Sanpaolo, d.d., Banka Slovenije, Bayer, d.o.o., Fraport Slovenija, d.o.o., IBM Slovenija, d.o.o., Lek, d.d., Microsoft, d.o.o.

S. G., Foto: Klavdija Žitnik