Tradicionalni začetek decembra: 12. Teden teatra v Toplicah

Dolenjske Toplice - Topliški KUD Vesel teater, ki vsako leto pripravi več kulturnih dogodkov v domačem kraju pa tudi širše, ima začetek decembra tradicionalno rezerviran za Teden teatra v Toplicah (TTT). Letošnji, že dvanajsti gledališko obarvan konec tedna bo nekoliko drugačen od zadnjih let, dogajanje namreč ne bo več tako zgoščeno, saj je bilo za publiko v nekaj dneh kar preveč predstav, program pa so povsem lokalno obarvali.

Tako bo v petek, 1. decembra, nastopila otoška gledališka skupina KUD Dolenjske Toplice Gledališče otroke išče s predstavo Ta prava, v kateri kraljevič išče primerno kraljično zase in je na letošnjem državnem srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti dobila zlato plaketo.

Sobota bo filmsko obarvana, na ogled bo novi film domačina in njihovega člana Roka Bička Družina, ki je prejel že dve odmevni nagradi, in sicer na mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu, kjer je doživel tudi svetovno premiero, in Vesno za najboljši celovečerni film. Pripravljajo dve projekciji, ob 17. in 20. uri, izkupiček od prodanih vstopnic prve pa bodo namenili akciji novomeškega Območnega združenja Rdečega križa Pomagajmo družini Rajk.

Zadnji večer, 3. decembra, pa bo premiera njihove gledališke igre Poštna prevara, avtor in režiser je Rok Sanda, ki je komedijo napisal posebej zanje. V promocijskem tekstu so v KUD Vesel Teater zapisali, da je Poštna prevara komedija v treh dejanjih, ki popelje v ekscentrični svet Spodnje Grape, kjer poštarji bentijo čez lenobo, policisti počivajo pod vsako senco, lokalni gostilničar pa vrta rov čez štiri metre betona in sanjari o velikem izplenu. Gostilničar Kuzma je namreč bivši profesionalni ropar, ki se je v kraj skril pred očesom zakona, a pokoja je konec, ko izve za pol milijona evrov, ki ga vsak mesec čez sotesko lokalni poštar dostavlja v hribovske vasi. Tako v Spodnjo Grapo povabi svojo staro ekipo in nehote še specialnega inšpektorja Mihailovića, ki zakomplicira načrte. Kako se vse razplete, si torej lahko ogledate v nedeljo.

