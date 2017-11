Vroča kri zaradi psov na Trebelnem; dobili po 200 evrov kazni

30.11.2017 | 10:10

Polde Saje in njegova nemška ovčarka Frida

Trebelno - Pes je človekov najboljši prijatelj in zato marsikateremu od njih lastniki dovolijo, da se lahko prosto giba okoli domače hiše. »Naši psi nikogar ne ogrožajo, se jih pa vsaj malo bojijo vlomilci, ki jih je v naših koncih vedno več,« izvemo od jeznih vaščanov Velikih Češnjic in Čilpaha na Trebelnem, ki so prejšnji teden dobili po 200 evrov kazni od občinskega redarstva.

»Na naš račun bodo polnili prazno občinsko malho. A bomo s psi zgradili športno dvorano na Trebelnem?« se je muzala trojica jeznih lastnikov, s katerimi smo se srečali. Z imenom in priimkom si je upal izpostaviti samo Polde Saje s Čilpaha. »Kar napiši, da sem to jaz rekel, se nikogar ne bojim, kar je res, je res!«

NAJMANJ PET KAZNOVANIH

Tam smo bili dan po tistem, ko je poštar raznosil odločbe s kaznimi. Zbrani niso vedeli, koliko je takih, ki so dobili »pozdrave« od redarstva, zgolj ugibali so, da jih je v bližnji okolici najmanj pet.

»Veste, tukaj so bili psi vedno spuščeni. Med sabo se poznajo, zato se ne tepejo, do ljudi pa so čisto prijazni. Večino časa preživijo na domačih dvoriščih, nikomur nič nočejo. Zakaj je bilo zdaj treba to narediti? Saj vemo, kdaj je tukaj hodil redar, prav vabil jih je, da jih je lahko fotografiral ob cesti. Verjetno jih je z nečim poškropil, da jih je lahko od blizu slikal, ker so zdaj malo omotični,« rečejo. Saje v tistem pokaže na svojo psičko Frido, nemško ovčarko, ki je pogovor spremljala dremaje, zvita v klobčič in se ves čas ni premaknila.

»Ne rečem, da bi naši psi komu kaj naredili, ampak kaznovati ljudi kar takole, brez pametnega razloga, to res ni človeško. Veste, našega psa je redar fotografiral na dvorišču, poleg sem na fotografiji tudi jaz,« pove ena od vaščank.

Zakon o zaščiti živali v 11. členu določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa, da je ta na povodcu.

UKREPALI PO PRIJAVAH

Seveda nas je zanimalo, kako bodo situacijo opisali pristojni redarji in inšpektorji. Drugo plat medalje nam je predstavila inšpektorica Brigita Železnik, vodja skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina. Uvodoma je povedala, da je občinsko redarstvo lani in letos dobilo kar nekaj prijav zaradi prostega gibanja psov brez nadzora lastnika oz. skrbnika po cestah in ostalih javnih površinah.

»Prijave so bile uperjene zlasti v skrb glede ogrožanja otrok (navedbe, da si otroci ne upajo v šolo po cesti, ker jih psi obletavajo in lajajo na njih, navedbe kolesarjev, da se psi zapodijo za njimi, navedbe, da psi puščajo iztrebke …),« je pojasnila Železnikova in dodala, da so jih ravno v tem mesecu klicali iz enega od vrtcev in jih prosili, da ukrepajo, saj si z otroki več ne upajo na sprehod po ustaljeni trasi zaradi odvezanih psov (pa ne enega!).

LANI SAMO OPOZORILA, LETOS ŠE KAZNI

Železnikova je pojasnila, da so lani izrekali le opozorila, letos pa so sprožili tudi postopke.

»V letu 2017 (do 23. novembra) je bilo na območju občine Mokronog-Trebelno uvedenih 10 postopkov o prekršku, od tega je bilo v štirih primerih izrečeno ustno opozorilo skrbniku na kraju prekrška. Ustno opozorilo je bilo izrečeno v primerih, da je bil skrbnik psa na kraju prekrška in je psa dal takoj na povodec oz. ga je odstranil z javne površine (torej takoj odpravil kršitev in s tem nevarnost za cestni promet in splošno varnost).«

V ostalih šestih primerih (ko skrbnika ni bilo poleg oz. se ni odzval na opozorilo ali ko so v daljšem časovnem obdobju opazili gibanje istega psa na cesti) pa so izrekli globo, ki jo določa zakon o zaščiti žvali (200 evrov).

Več v današnjem Dolenjskem listu.

Janja Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 47m nazaj Oceni vih sej ko pa gnijnica teče po cesti in ogroža potok pa nit iga železnik niti avgustinčič ne ukrepata temveč se zgovarjata na prehodno obdobje je pa res da psi nimajo gps naprave takokot jo ma komunala ali redar da pa so psi moteči so pa samo prhajačm če jm kaj ni parajt nj grejo od tam kjer so pršli maver pa če je občino zapufal nj pa dnar poišče drgje komunajzar star 70 let pa mu še ni dost Preglej samo prijavljene komentatorje