Skoraj poldrugi milijon za naložbe

30.11.2017 | 11:05

Svetniki so najprej sprejeli drugi letošnji rebalans proračuna, nato pa v javno razpravo poslali še predlog proračuna za naslednje leto.

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na sinočnji seji potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna, s katerim za okoli 600.000 evrov znižujejo tako prihodke kot odhodke občine. Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Mateja Jazbec, je slavni razlog za predlagani rebalans, ker iz proračuna umikajo projekt poslovna cona Prelesje, ki je bil sicer predviden za letos.

Občina je nameravala projekt prijaviti na javni razpis ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, vendar, kot pravi direktorica občinske uprave, lastniki zemljišč niso želeli prodati zemljišč po ceni, ki je bila upoštevana pri izdelavi investicijskega programa in finančne konstrukcije projekta. »Pričakovana cena z njihove strani je 30 evrov, v potrjenem in sprejetem investicijskem načrtu pa je planirana 8 evrov. Ta razkorak je prevelik,« pojasnjuje in v isti sapi dodaja, da to ne pomeni, da občina v celoti odstopa od projekta. Z lastniki zemljišč in tudi s potencialnimi investitorji bodo nadaljevali pogovore, da bi dosegli konsenz. Župan Rupert Gole poudarja, da poslovna cona ni komunalno urejena, zato je po njegovem realna cena, ki jo lastniki zemljišč lahko pričakujejo od 15 do 20 evrov po kvadratnem metru. »Takšna zemljišča na lokacijah, kot je naša, so lahko komunalno urejena morda okrog 30 evrov, komunalno neurejena pa verjetno okrog 10 evrov, in to investitorji dobro vedo,« dodaja župan. Proračun za letos tako predvideva 4 milijone evrov prihodkov in 3,9 milijona evrov odhodkov.

Občinski svet je opravil tudi splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2018, ki bo sedaj do 30. decembra v javni razpravi, med katero lahko zainteresirani posamezniki podajo predloge za dopolnitve in spremembe, ki pa morajo biti uravnoteženi, je poudarila direktorica občinske uprave in dodala, da je proračun investicijsko naravnan, saj načrtujejo skoraj poldrugi milijon investicijskih odhodkov. »Največji del od tega bomo namenili rekonstrukciji in obnovi komunalne infrastrukture, se pravi urejanju cest, vodovodi in tudi čistilne naprave,« pojasnjuje. Poleg tega se bo v naslednjem letu veliko aktivnosti izvajalo na področju prostorskega načrtovanja, to je pri pripravi prvih sprememb občinskega prostorskega načrta in izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov za jedro Šentruperta in za medgeneracijski center.

Šentruperski občinski svet se je včeraj seznanil z dogovorom o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje, hkrati pa so se strinjali tudi s sofinanciranjem plače za zaposlitev ene osebe na Gasilski zvezi Trebnje. Opravili so tudi prvo obravnavo predloga novega statuta, saj je sedanji iz leta 2009 na nekaterih mestih neskladen z veljavno zakonodajo, potrdili pa so še predlagano uskladitev cen programov za oddelke dnevnega varstva v Vrtcu Čebelica. Za oddelek prvega starostnega obdobja bo nova polna cena programa 466,98 evra (0,94 odstotka višja) mesečno, za kombinirani oddelek 377,31 evra (višja za 1,68 odstotka) in za oddelek drugega starostnega obdobja 349,39 evra (višja za 4,11 odstotka).

