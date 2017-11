Tri dni za turizem in občutek svobode

30.11.2017 | 13:50

Brežiški župan Ivan Molan (levo) je dejal, da imajo v občini Brežice dvoje term, ene zelo velike in ene manjše, butične. (Foto: M. L.)

Maja Turnšek Hančič je v imenu organizatorja pozdravila udeležence. (Foto: M. L.)

Konferenca se je začela pravzaprav na tem mestu, pri študentih brežiške fakultete za turizem, ki so na hodniku pred konferenčno dvorano Term Čatež udeležencem dajali napotke. (Foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Fakulteta za turizem Brežice te dni v Termah Čatež organizira četrto mednarodno konferenco Turizem in razvoj (TAD – Tourism and Development Conference). Pri organizaciji konference sodelujeta tudi Visoka poslovna šola Libertas iz Zagreba in Fakulteta za šport in turizem TIMS iz Novega Sada.

Konferenca poteka v okviru projekta Občuti svobodo vode (Feel the freedom of the water), ki ga izvaja občina Brežice. S tem projektom je povezana tudi tema letošnje konference Aktivni, športni in dostopni turizem.

Na včerajšnjem odprtju konference je zbrane nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. Kot je rekel, občina sodeluje s fakulteto za turizem, skupaj sta pripravili dolgoročni načrt razvoja turizma. Projekt Občuti svobodo vode je samo eden od projektov občine Brežice v zadnjih letih. Ta projekt namenjajo predvsem invalidom s telesno ali duševno okvaro, kar pomeni, da želijo celotno turistično ponudbo vključno z objekti in napravami narediti kar najbolj dostopno tudi turistom – invalidom.

Konferenca je namenjena strokovnjakom s področja turizma. Tako so na včerajšnjem začetku o svojih raziskovalnih in drugih strokovnih spoznanjih govorili Johan R. Edelheim, direktor Hotel Management School na University of Stavanger iz Norveške, Damjan Pintar, direktor podjetja Dandi d.o.o. – Sportou, in Dolores Kores, direktorica socialnega podjetja Premiki.

M. L., foto: M. L. in organizatorji konference

