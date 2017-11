Na Vahti zastoji, previdno zaradi snežnih razmer!

30.11.2017 | 13:05

Foto: Facebook

Razmere na Vahti okoli 13. ure (Foto: promet.si)

Novo mesto, Metlika - Ponekod po Sloveniji se sneg oprijema cestišč, kar povzroča težave v prometu. Tudi na cesti Novo mesto - Metlika, na Vahti, je po poročanju številnih voznikov precej pestro že vse dopoldne, cesta pa, kot kaže kamera na Promet.si, zasnežena.

Zaradi številnih tovornjakov prihaja do zastojev, tudi avto je zdrsel s ceste, poročajo bralci. Težave so tudi na cesti Podturn - Črnomelj, kjer sta na cesti obstala dva kamiona.

Danes, pa tudi jutri še možen sneg

Po napovedih meteorologov bo danes v notranjosti države občasno še snežilo,tudi jutri bo ponekod občasno še naletaval sneg. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na severozahodu okoli -7, ob morju 4, najvišje dnevne od -3 do 2, na Primorskem od 4 do 9 °C.

Vozniki, pozor!

Nikar se na cesto ne odpravite brez ustrezne zimske opreme, previdni pa bodite tudi pri ohranjanju varnostne razdalje.

S. G.

