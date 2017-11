Halo, tukaj bralec Dolenjca! - Veseli december res odpade?

30.11.2017 | 14:30

Letos se novomeški Veseli december z Glavnega seli na Novi trg. Miklavž otroke pričakuje že v torek! (Foto: M. M., arhiv DL)

Pretekli četrtek je čevelj najbolj žulil Novomeščane. Bralka je spraševala, zakaj so spremenili parkirne prostore ob Rozmanovi ulici, ki so sedaj bočni in jih je posledično precej manj kot prej. Za odziv se nismo obrnili na novomeško občino, saj smo v člankih glede prenove mestnega jedra že večkrat zapisali, da so tak režim uvedli zaradi večjih tovornih vozil, saj uvoz in izvoz z gradbišča na Glavnem trgu potekata tako po Kandijskem mostu kot po ozki Rozmanovi ulici. Je pa bralko še zanimalo, ali bo tako ostalo tudi po sami prenovi mestnega jedra. Z MO Novo mesto so pojasnili, da dokončni prometni režim še usklajujejo. »Prizadevanja pa gredo v smeri zmanjšanja tranzitnega prometa in omejevanja dolgotrajnega parkiranja, zato bo parkirišč v strogem središču mesta manj. Zmanjšanje parkirišč je predvideno tudi na Rozmanovi ulici, območje pa bo kot doslej predvidoma namenjeno kratkotrajnemu brezplačnemu parkiranju.«

Krajan Prečne nas je poklical zaradi gradbišča na njihovem koncu. »Zanima me, do kod bodo zgradili pločnik, ki ga gradijo od Prečne naprej proti Luknji. Zima je pred vrati oziroma že tu, zato domnevam, da ga bodo zgradili kvečjemu le do odcepa za Suhor oz. Brezovo Reber. Kaj pa potem, bodo nadaljevali naprej proti letališču?«

»V projektu je predvidena gradnja pločnika do zadnjih hiš v Prečni, torej do priključka za letališče. Če del ne bo mogoče izvajati zaradi zimskih razmer, se bodo nadaljevala takoj, ko bodo razmere to ponovno dopuščale,« so odgovorili z novomeške občine.

Novinarji Dolenjskega lista si želimo še več sodelovanja z bralci. Če vas kaj žuli, če bi radi kaj spremenili, morda koga pohvalili, ali pa le opozorili na zanimiv dogodek iz domačih krajev - pokličite nas! Vaše pripombe, vprašanja in mnenja pričakujemo danes med 18. uro 19. uro na tel.št. 07/39-30-500, lahko nam tudi pišete na uredništvo@dol-list.si ali izpolnite obrazec na naši spletni strani. Vaša mnenja z odgovori pristojnih bomo objavili v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Mamica iz Novega mesta je klicala v imenu »vseh novomeških otrok«. Povedala je, da jo prenova središča Novega mesta veseli, a pred nami je praznični čas in na sedanjem gradbišču Veselega decembra, kot je potekal v zadnjih letih, verjetno ne bo. Tako njo kot preostale starše namreč skrbi, da bodo otroci ostali brez prazničnega vzdušja v mestu.

Za prireditev skrbi Zavod Novo mesto, od koder so za Dolenjski list zapisali: »Letošnji Veseli december v Novem mestu bo zaradi del na Glavnem trgu večinoma potekal na Novem trgu, ne bo pa nič manj pester, saj organizator Zavod Novo mesto v sodelovanju z drugimi partnerji pripravlja živahno dogajanje in praznično vzdušje za vse generacije. Na čarobno okrašenem in osvetljenem Novem trgu pripravljamo večje drsališče, pravljično deželo, bogato kulinarično ponudbo, številne brezplačne prireditve za otroke in odrasle in seveda tradicionalno silvestrovanje na prostem. Veseli december se bo začel 5. decembra s prihodom Miklavža in prižigom novoletne razsvetljave, nadaljuje pa se od 22. do 31. decembra s prireditvami. Popoldan bodo potekale otroške predstave in delavnice, zvečer pa zabavni koncerti. Nismo pa pozabili na Glavni trg, saj bo na zgornjem delu trga 24. decembra potekal božični koncert. Več o programu bomo sporočili naslednji teden.«

Zadnji klic tokratnega dežurstva je prispel iz Posavja. Jožeta iz Brežic zanima, kaj na dolenjski avtocesti delajo že vso jesen. Zdi se mu namreč, da so od Ivančne Gorice do Brežic nenehno neka dela na kakšnem odseku, »enkrat v eno smer, drugič v drugo«. Poleg tega je še vprašal, ali je znano, koliko vozil brez vinjete so »ujeli« na dolenjski avtocesti letos in ali se splača njihovim nadzornikom cele dneve stati na cestninskih postajah in koliko je takšnih nadzornikov?

Iz družbe Dars se je odzval Marjan Koler in zapisal, da na dolenjski avtocesti letošnjo jesen niso izvajali nobenih obsežnejših obnovitvenih del, delavci Darsa iz področne avtocestne vzdrževalne baze Novo mesto pa so tudi jeseni opravljali vrsto rednih vzdrževalnih del: »V družbi Dars redno vzdržujemo avtocestni sistem, s tem ohranjamo tehnično-varnostne lastnosti naših avtocest na ravni, ki omogoča varen potek prometa na njih. Med drugim smo obnavljali talne označbe, izvedli preplastitve poškodovanih delov vozišča, poleg tega zvišujemo raven prometne varnosti tudi z zamenjavo jeklenih varnostnih ograj na priključkih z naletnimi mehovi.«

Glede nadzora vinjet je Koler zapisal, da ga opravlja približno sto cestninskih nadzornikov njihove družbe. »V obdobju prvih desetih mesecev, torej od 1. januarja do 31. oktobra 2017, so izdali 49.599 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je v povprečju nekaj več kot tisoč vsak teden. Število izdanih plačilnih nalogov ne odstopa od primerljivega lanskega obdobja, ko se je njihovo število za prvo desetmesečje ravno tako gibalo okrog 50.000. To pomeni, da jih po devetih letih, odkar je obvezna uporaba vinjet na naših avtocestah, še vedno izdajo v povprečju tisoč na teden. Višina predpisane globe je od 300 do 800 evrov, pri čemer cestninski nadzorniki na mestu prekrška v skladu z zakonom izdajo – če je globa v razponu – najnižjo, torej 300 evrov. Globe sicer niso prihodek družbe Dars, ampak se v celoti stekajo v državni proračun.« Ker se je Jožetovo vprašanje nanašalo na dolenjski krak avtoceste, so v Darsu postregli tudi s tem podatkom: »Na dolenjskem avtocestnem kraku so v tem obdobju izdali (od navedenih skupno 49.599) 16.712 plačilnih nalogov.«

Članek je bil objavljen v 46. številki Dolenjskega lista z dne, 16. november 2017.

Mirjana Martinović