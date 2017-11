Najlepša leta bo Brezar preživel v zaporu

30.11.2017 | 15:15

Sandrijel Brezar (Foto: J. A.)

Novo mesto, Ljubljana - Štiri mesece in pol po tistem, ko je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča Sandrijela Brezarja spoznal za krivega uboja Rudija Pirca in poskusa uboja Primoža Pirca, je do enakih zaključkov prišlo še Višje sodišče v Ljubljani, ki je potrdilo sodbo novomeškega. To mu je za uboj dosodilo 12 let zapora, za poskus uboja štiri, na koncu pa izreklo enotno kazen 15 let in 10 mesecev zapora.

Sodišče ni podvomilo, da je prav Brezar 29. julija lani v novomeškem romskem naselju Šmihel trikrat ustrelil svojega soseda, očeta treh otrok, 39-letnega Rudija Pirca, ki je zaradi tega umrl, in dvakrat v trebuh še njegovega 20-letnega sina Primoža, ki bi zaradi poškodb najverjetneje umrl, če mu ne bi hitro pomagali v novomeški bolnišnici.

Brezar je ves čas trdil, da on tiste noči, ko je velik del romskega naselja proslavljal krst, ni streljal. To je večkrat povedal tudi na sodišču: "Morilec je še zunaj, kdo to je, morate vi ugotoviti. Dokazal bom, da sem nedolžen, tudi če bom šel na evropsko sodišče!"

Sicer komaj polnoletnega Brezarja niso bremenile le priče, ampak tudi materialni dokazi. Višji državni tožilec Bojan Avbar je med sojenjem povedal, da so njegove biološke sledi našli na majici Primoža Pirca, sledi krvi pokojnega Rudija Pirca pa na njegovih športnih copatih.

"Zaradi tega, kar se je zgodilo 29. julija lani, je v romski skupnosti nastal nov razdor," je med drugim opozoril Avbar, mnogi Romi, s katerimi smo govorili, pa so njegovo izjavo potrdili.

J. A.