Uničili so mu biznis, zdaj se bodo lotili še poslovnih partnerjev in strank

30.11.2017 | 18:15

Delček "vrtnarije", katero so odkrili policisti pri hišni preiskavi. (Foto: PU Ljubljana)

Grosuplje - Grosupeljski policisti so pri 25-letnemu osumljencu prejšnji torek v Črnučah opravili hišno preiskavo. V kletnih prostorih stanovanjske hiše so odkrili dva prostora, prirejena za gojenje prepovedane droge. "Skupno je bilo zaseženih 254 rastlin prepovedane droge konoplje, višine od 3 do 26 cm, najdeni pa so bili tudi delci posušene rastline konoplje, in sicer 67 vrečk različnih dimenzij in teže med 2 in 100 gramov," so danes sporočili s PU Ljubljana.

Pri preiskavi so našli tudi več kosov različnega orožja: 15 nabojev, zračno puško znamke Cometa, cal 5.5/22, z daljnogledom luger 4x32, teleskopsko palico in pirotehnično sredstvo z napisom EXPLOD. Predmete so zasegli, zoper kršitelja pa bodo policisti uvedli prekrškovni postopek po zakonu o orožju.

V nadaljevanju so na območju Grosupljega opravili še preiskavo stanovanja v mansard stanovanjske hiše, kjer so prav tako odkrili večji prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Skupno so zasegli 625 rastlin prepovedane droge konoplje, višine od 36 do 93 cm, poleg tega so našli posušene rastline v vrečkah za smeti.

"Pri obeh hišnih preiskavah je bilo zaseženih tudi več elektronskih naprav (mobilnih telefonov in računalnikov), ki bodo poslani na dodaten pregled s ciljem identifikacije sostorilcev in odjemalcev prepovedane droge," so še dodali na PU Ljubljana. 25-letnika, ki je uporabljal tako prostore v Ljubljani kot Grosupljem, so prejšnji teden privedli k preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor.

J. A.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj Oceni MestniRedar Zasegli so mu zračno puško. Pa ti naši policaji so res posebne sorte. 3h nazaj Oceni dajte no Išče se dlako v jajcu. Iščejo naj miljone ki poniknejo v SLOVENIJASTANU Preglej samo prijavljene komentatorje