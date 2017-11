Vlada zagotovila dodaten denar za protipoplavno zaščito HE Brežice

Ljubljana, Brežice - Vlada je s prerazporeditvijo zagotovila dodatnih nekaj več kot dva milijona evrov za protipoplavno urejanje ob hidroelektrarni (HE) Brežice. Omenjeni znesek bo šel za končanje infrastrukturnih del in protipoplavne zaščite, je direktor podjetja Infra Vojko Sotošek povedal za STA. Dodal je, da je sicer Infra, javno podjetje, ki je zadolženo za gradnjo infrastrukture ob gradnji verige spodnjesavskih hidroelektrarn, v ponedeljek začela določena dela pri urejanju protipoplavne zaščite Krške vasi.

Tam kopljejo drenažni kanal in gradijo nasip, s katerim bodo omejili vpliv zalednih voda in podtalnice na območju Krške vasi. Dela pri protipoplavni zaščiti tega območja nameravajo končati poleti prihodnje leto, dokončna protipoplavna zaščita sotočja Save in Krke pa je po njegovem odvisna od izdaje soglasja za okoljevarstveno poročilo za posege poglabljanja struge Save in Krke ter gradnje nižjevodne HE Mokrice, je še povedal Sotošek.

HE Brežice je četrta hidroelektrarna v verigi petih na spodnji Savi z nazivno močjo 45 megavatov. Elektrarna je pretočno-akumulacijska s tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 kubičnih metrov na sekundo in s petimi pretočnimi polji. Njena letna proizvodnja bo v povprečju znašala 161 gigavatnih ur. Graditi so jo začeli leta 2014 in končali letos.

