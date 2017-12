SmartDome navdušuje v tujini, kmalu do lastnih proizvodnih prostorov

1.12.2017 | 09:30

Foto: FB stran podjetja SmartDome

Krško - Pred letom ustanovljeno krško podjetje SmartDome, ki je s futuristično zasnovanimi modularnimi hiškami že pritegnilo več tujih kupcev, je s krško občino včeraj podpisalo pogodbo za najem delavnic pri Fakulteti za energetiko. Družba, ki za zdaj proizvaja s pomočjo podizvajalcev, naj bi tam v drugi polovici prihodnjega leta začela lastno proizvodnjo.

SmartDomeov izdelek je Hočevar opisal kot futuristično zasnovane kupole v obliki dodekaedra, ki je omejen z dvanajstimi peterokotniki, katerih cena se giblje med 20.000 in 30.000 evri. (Foto: Facebook stran podjetja SmartDome)

Solastnik in soustanovitelj podjetja SmartDome Željko Hočevar je za STA povedal, da so potem, ko so junija začeli poslovati, na Havaje, v Francijo in na Nizozemsko prodali skupaj osem modularnih enot. Sicer pa ves zaslužek vlagajo v nadaljnjo proizvodnjo in razvoj.

Izdelave elementov za omenjene hiške se nameravata lastnika podjetja lotili s 3D tiskalnikom. V podjetju sta za zdaj zaposlena dva, sicer pa pri zaposlovanju stavijo na organsko rast in prilagajanje potrebam.

Veliko zanimanje v tujini

Glede na to, da veliko povpraševanja prihaja iz ZDA, je SmartDome ustanovil tudi ameriško hčerinsko podjetje SmartDome USA, sicer pa se že pripravljajo na nova naročila s Havajev, iz Francije in z Nizozemske, nekaj pa so dobili tudi slovenskih. Na Švedskem se še dogovarjajo o postavitvi 20 njihovih enot, v Kanadi za 65, v Indoneziji, kjer naj bi jih v drevesne krošnje namestili vsaj 30, pa so zaradi izbruha ognjenika v okolici jezera Togo pogovori za zdaj zastali.

Hočevar in solastnik družbe SmartDome Boris Kljun sta omenjeno podjetje začela kot start-up, ki izdeluje in ponuja modularne hiške, ki predstavljajo prihodnost bivanja.

Modularne enoprostorske objekte s trdo lupino SmartDome je možno izdelovati tudi s 3D tiskalnikom. Zlahka se vključujejo v okolje, hkrati pa so lahko energetsko neodvisni. Zanje tudi nista potrebna gradbeno dovoljenje in težka mehanizacija. V naravi jih je možno postaviti kot šotor. S svojo večnamembnostjo pa nagovarjajo kupce, ki se želijo vrniti v in k naravi, je opozoril Hočevar.

Njihova izdelava in postavitev sta dokaj enostavni. Glavno gradivo je les, plošče pa so izdelane iz reciklirane plastike. Objekte je možno opremiti tako, da so energijsko samozadostni, izdelati pa jih je možno v različnih izpeljankah. Njihov premer meri šest metrov, notranja površina znaša 25 kvadratnim metrov, skupna višina objekta je 3,20 metra, je za STA še navedel Hočevar.

S. G.