Šele ko sta uspela v tujini, sta cenjena tudi doma

1.12.2017 | 08:30

Črnomelj - Kot smo že pisali, je od 29. novembra do 2. decembra v Stari lekarni, enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina na Kolodvorski cesti v Črnomlju, na ogled razstava Čari nakita in drugih unikatnih izdelkov izpod rok belokranjskih ustvarjalcev. Na ogled so unikatni izdelki 12 ustvarjalcev. Zanimivo razstavo domiselnih, unikatnih in edinstvenih izdelkov, ki so narejeni ročno, z ljubeznijo in v Beli krajini, si je mogoče ogledati še danes, 1. decembra, od 16. do 20. ure, ter jutri od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.

Včeraj sta svojo podjetniško pot predstavila tudi mlada ustvarjalca, zakonca Manuela in Damjan Ivanetič iz Semiča, ki ustvarjata nakit pod blagovnima znamkama Libitum Jewelry in ManuelaS. Kar 80 odst. nakita, pretežno narejenega iz titana, prodata v Ameriko, ostalega pa po evropskih državah. Šele zadnje čase prodaja narašča v Sloveniji, a kot pravita, sta morala najprej uspeti v tujini, da sta cenjena tudi doma.

Zanimivo je, da sta oba po izobrazbi ekonomista, oblikovanja pa sta se naučila sama. Dobro sta si razdelila delo, v katerem se odlično dopolnjujeta. Medtem ko Manuela skrbi za grafično oblikovanje, marketing in komunikacijo s strankami, je v Damjanovi domeni fizično delo. Čeprav sedaj iz njune delavnice prihajajo predvsem uhani in prstani, pa pravita, da imata v predalu še načrte za verižice, obeske in zapestnice, iz predala pa jih bosta potegnila, ko bo za to napočil pravi čas.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

