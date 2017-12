Na AC v varnostno ograjo; v delu Novega mesta danes brez vode

1.12.2017 | 07:05

Včeraj ob 12.47 uri je na avtocesti pri Čatežu ob Savi, občina Brežice, osebno vozilo trčilo v varnostno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč avtovleki pri odstranitvi vozila in cestišče posuli z vpojnim sredstvom. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Dimniški požar

Ob 9.24 je v naselju Brege, občina Krško, zagorelo v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško in PGD Brege so požar pogasili, odstranili poškodovano strešno kritino ob dimniku in streho pokrili s folijo.

Drevo na cesti

Ob 12.40 je na lokalni cesti Narpel - Trška gora v občini Krško, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni komunalnega podjetja Kostak Krško, ki je oviro odstranil.

Bili so brez vode včeraj ...

Ob 11.30 je bila v Semiču zaradi okvare na glavnem cevovodu prekinjena oskrba s pitno vodo. Delavci Komunale Črnomelj so okvaro popravili do 15.00.

... nekateri bodo danes

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih Brod, Topliška cesta, Na Dragah, Šalijeva ulica in Ulica Slavka Gruma v Novem mestu, da bo danes, 1.12.2017, motena ali v celoti prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi izvajanja nujnih del na vodovodnem omrežju.

V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

Dela se bodo izvajala predvidoma od 7.30 do 14.00.

Voda spet pitna

Komunala Trebnje obvešča uporabnike pitne vode na zasebnem sistemu Dol pri Trebnjem v občini Trebnje, da pitne vode pred uporabo ni več potrebno prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Slogonsko med 8. in 11. uro.

Nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8.00 in 14.00 uro na območju TP SELA HOM izvod SELA KAMNJE in med 8.30 in 12.00 uro na območju TP Krsinji vrh.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MESTNE NJIVE. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.