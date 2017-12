Podeželske žene še kako delajo, a ne pozabijo tudi na sprostitev

1.12.2017 | 10:15

Društvo na prireditvah sodeluje s stojnico s pecivi. Na sliki na levi Jožica Mehak, na desni pa Milena Smrekar.

Simona Globevnik, nova predsednica DPŽ Škocjan

Škocjan - Od lanskega februarja ima Društvo podeželskih žena Škocjan novo vodstvo. Po dveh mandatih Jožice Mehak je predsednica postala dolgoletna članica in predsednica upravnega odbora Simona Globevnik.

Če kdo, prav ona dobro ve, da gospodinje na kmetiji, ki se običajno ob družini in vseh opravilih kar ne vidijo iz dela, še kako potrebujejo tudi druženje in sprostitev. Za vse to se trudijo v društvu, ki je eno bolj aktivnih v občini. »Skušamo prisluhniti predlogom žensk in organizirati stvari, ki jih želijo,« pravi Globevnikova.

Nedavno so pripravile delavnico izdelovanja adventnih venčkov, v društvu pa organizirajo tudi razna zdravstvena predavanja. Tako jim je čebelar Roman Košale letos predaval o apiterapiji. Članice se nemalokrat odpravijo tudi na strokovne ekskurzije in letos so bile to kar Dolenjske Toplice in njihova znana prireditev Praznik topliškega jabolka. Obiskale so tudi mlado kmetico leta Majo Ambrožič z Bleda in sodelovale na državnih kmečkih igrah na Bledu. Zmage izpred nekaj let, ko so bile potem tudi gostiteljice tekmovanja, sicer niso ponovile, a so bile več kot zadovoljne s 4. mestom. So pa škocjanske podeželke imele svojo kandidatko za kmetico leta - to je Milena Smrekar, dolgoletna članica društva, ki je še danes nepogrešljiva s svojo zagnanostjo in pridnostjo. A konkurenca je bila očitno prav letos prehuda.

Članice Društva podeželskih žena Škocjan so jeseni sodelovale tudi na festivalu praženega krompirja v Velenju - njihov krompir je šel za med, naredile pa so ga s kokošjo mastjo in seveda čebulo. Odličen domač krompir je prispevala kar članica društva Irena Janežič oz. so ga tam članice zaslužile, saj vedno pridejo na pomoč pri pobiranju krompirja, ki ga Janežičevi veliko pridelajo.

Škocjanske podeželske žene, ki zdaj pozimi ob ponedeljkih pridno telovadijo v telovadnici osnovne šole, pa že razmišljajo in se pripravljajo na najpomembnejši tradicionalni dogodek društva, to je marčevsko ocenjevanje in razstava kruha iz različnih vrst žit, ki bo letos že 10. po vrsti.

Besedilo in foto: L. Markelj