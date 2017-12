Krka po razburljivi končnici do zmage proti Splitu

1.12.2017 | 08:55

Foto: Drago Perko/Kosarka.si

Novo mesto - Košarkarji Krke so v sinočni tekmi 7. kroga druge lige Aba v dvorani Leona Štuklja premagali Split s 87:85 (21:20, 38:37, 60:58) in tako prišli do pete zmage v tem tekmovanju, medtem ko so Splitčani doživeli četrti poraz.

Krkaši so vodili večji del tekme, tudi že za deset točk, končnica tekme pa je bila precej izenačena in zato toliko bolj razburljiva. Še 14 sekund pred koncem je kazalo na podaljšek, saj je bil izid izenačen 85:85, nato je Maj Kovačevič zadel oba prosta meta, pri gostih pa je 8 sekund pred koncem Michaelyn Scott zgrešil met in zmaga je ostala doma.

»Videti je, da reprezentančni premor ni dobro vplival na nas. Igrali smo v neverjetnem krču in izgubili ogromno število žog, še posebej v prvem polčasu. Vseeno veseli dejstvo, da smo s tako neprepričljivo igro premagali tako kakovostnega nasprotnika, kot je Split,« je po tekmi za klubsko spletno stran dejal trener Simon Petrov.

Pri domačih je bil s 25 točkami strelsko najučinkovitejši Maj Kovačevič, reprezentant Žiga Dimec jih je prispeval 17. Pri gostih je bil s 23 točkami najuspešnejši Henrik Širko, ki je po tekmi dejal: »Čestitam Krki za zasluženo zmago, saj so bili boljši. Čestitam tudi svojim soigralcem za pravo borbo. Čeprav smo vedeli, da bo v Novem mestu težko gostovanje, se nismo predali in na koncu so odločale malenkosti. A to je šport. Danes je dobil nasprotnik, naslednjič bo lahko drugače.«

Krka je v 2. ABA ligi s petimi zmagami in dvema porazoma tretja, v prihodnjem krogu pa jo v četrtek, 7. 12., čaka gostovanje pri sarajevski Bosni. Še pred tem bo v okviru državnega prvenstva v soboto gostovala pri Zlatorogu v Laškem.

S. G.

Video utrinki s tekme Krka - Split (Druga ABA liga)