Predstavili zbornik o nadškofu Šuštarju

1.12.2017 | 11:00

Številni Trebanjci pravijo, da jim je nadškof Alojzij Šuštar ostal v srcu in so nanj ponosni.

Dr. France Dolinar, vodja Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, je dejal, da je zbornik razdeljen na dva dela.

Andrej Saje, nekdanji tajnik nadškofa, se ga spominja kot izjemnega človeka.

Trebnje - V sklopu Leta kulture, ki ga obhajajo v Trebnjem, so sinoči predstavili občinski zbornik z naslovom Nadškof Šuštar v spominu Slovencev. Letos namreč mineva deset let od smrti tega velikega trebanjskega in slovenskega rojaka, njemu v spomin pa je Kulturno društvo Trebnje poleti že pripravilo znanstveni posvet, ki je s pripombami in nekaterimi dodatki zdaj zajet tudi v tem zborniku.

Razdeljen je na dva dela, je dejal dr. France Dolinar, vodja Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, ki je napisal spremno besedo. V prvem so prispevki simpozija, v drugem pa dragocena pričevanja s slavnostne akademije, ki jo trebanjsko kulturno društvo prireja v okviru vsakoletnega Baragovega dneva – spominskega dneva občine Trebnje. »Zbornik prinaša nekaj novih vidikov iz Šuštarjevega življenja in dela, čeprav je o njem je napisanih že kar nekaj knjig,« je dejala Dolinar.

Svoje poglede in doživljanje nadškofa in metropolita Šuštarja je v knjigi zapisal tudi njegov tajnik Andrej Saje. »Spominjam se ga kot izjemnega človeka na različnih ravneh. Eno je duhovna in intelektualna širina, druga pa je človeška toplina in bližina. Zelo rad je šel med ljudi, se z njimi pogovarjal, čeprav mogoče vsega ni razumel. Bil je izjemno pozoren. Na primer po slovesnostih je šel v kuhinjo in se zahvalil kuharjem in kuharicam za kosilo ali večerjo. S temi majhnimi pozornostmi do malega človeka je bil izjemen, kajti po njegovem so odnosi tisto, kar je treba gojiti in negovati,« se ga spominja Saje.

Šuštar je bil človek, s katerim se je plačalo pogovarjati, kajti od njega si odšel obogaten, je bilo sinoči izpostavljeno na predstavitvi zbornika. Številni Trebanjci so dejali, da jim je ostal v srcu in so nanj ponosni. Podžupan Trebnjega Jože Korbar je ob tem dodal, da bo knjiga spomin na izjemnega rojaka, ki je lahko zgled tudi za vse mlade.

Besedilo in fotografije: R. N.

