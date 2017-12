PoPmlad tokrat po slovensko

1.12.2017 | 12:35

Mešani pevski zbor Pomlad v soboto, 2. 12., v športni dvorani Marof prireja zanimiv koncert. (Foto: I.V., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški pevski zbor Pomlad se letos ob četrtstoletnici obstoja po devetih letih premora znova vrača k zabavni glasbi oziroma obuja projekt PoPmlad, v okviru katerega je v letih 2004, 2006 in 2008 navdušil tako Novomeščane kot tudi občinstvo v Ljubljani in pri marsikomu vzbudili zanimanje za zborovsko petje.

Na svojem repertoarju so imeli tedaj predvsem skladbe tujih pop in rock skupin, kot so The Eagles, The Beatles, Beach Boys, Abba pa Bee Gees, U2, Queen in še katera, in jim zgolj za pokušino dodali kakšno znano slovensko skladbo, na primer Le naprej skupine Dan D pa Enakonočje in Dan ljubezni skupine Pepel in kri, tokrat pa se bodo na koncertu v športni dvorani Marof v soboto, 2. decembra, ob 19.30 povsem posvetili slovenski popevki oziroma natančneje zlati dobi slovenske popevke. Seveda bodo zapeli tudi zgoraj omenjene pesmi, skupno pa jih bo dvajset, med njimi še Poletna noč, Zemlja pleše, Ko boš prišla na Bled, Cifra mož, Orion, Ne čakaj na maj, Čez Šuštarski most in druge.

K sodelovanju so tudi tokrat povabili številne novomeške glasbenike, med drugim tudi godalni kvartet Corcoras, jazz pevko Ano Čop, Anjo Pavlin iz zasedbe Tretji kanu in Gregorja Strasbergarja iz skupine MRFY, ki je bil več let tudi član Pomladi.

I. V.