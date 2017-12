Število turistov v Beli krajini narašča, a predvsem poleti

Semič - Včeraj so v tukajšnjem Kulturnem centru pripravili delavnico o strategiji razvoja in trženja turizma v Beli krajini. Strategijo sta pripravili Tina Hedi Zakonjšek in Jana Apih iz zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.

Ugotovili sta, da belokranjski turizem ustvari približno pol odstotka turističnega prometa v Sloveniji, da pa število turistov in nočitev v zadnjih letih narašča, vendar hitreje kot v državi. Še posebej pa je rast presegla slovensko povprečje letošnjega maja in junija. Tudi sicer kar polovica vseh turistov obišče Belo krajino od junija do avgusta, vendar bi morali v prihodnje v Beli krajini razvijati turizem, ki bi privabljal turiste vse leto.

Zanimivo je, da v Sloveniji prevladujejo tuji gostje, v Beli krajini pa je kar 70 odst. domačih gostov. Bi pa morali Belokranjci narediti več, da bi jih zadržali dlje časa, saj sedaj prevladujejo enodnevni gostje. Seveda pa se bodo morali turistični ponudniki bolj povezati in pripraviti boljšo ponudbo za individualne goste. Prvi korak v tej smeri je bil letos že narejen s projektom Odprta vrata. Prav tako bo pomembna bolj usklajena promocija Bele krajine, za kar pa bo treba nameniti tudi več denarja.

Belokranjci bodo morali razmisliti tudi o inovativnih in trajnostnih produktih z jasno opredeljeno nosilno zgodbo. Še večji poudarek bo potrebno dati promociji naravne in kulturne dediščine ter edinstvene kulinarike. Vizija Bele krajine naj bi bila, da postane vodilna destinacija v Sloveniji za zahtevnega gosta, ki išče in ceni butična in avtentična doživetja v neokrnjeni naravi, sta v strategiji razvoja izpostavili avtorici.

Morajo pa se Belokranjci zavedati, da Bela krajina ne prenese masovnega turizma. Za razvoj turizma pa ni zanemarljiva tudi prometna povezanost Bele krajine tako s Hrvaško kot s Slovenijo.

