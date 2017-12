Koristno porabili podarjen denar, nova porodna soba je nared

1.12.2017 | 11:40

Nova porodna soba (Foto: SB Brežice)

Brežice - Konec poletja je Splošna bolnišnica Brežice prejela donacijo NLB v višini 9.585 evrov, ki jo je namenila Ginekološko porodnemu oddelku v sklopu akcije "Majhni koraki spreminjajo svet na bolje". Denar so namenili prenovi porodne sobe.

"V novembru smo, po izvedbi vseh potrebnih postopkov, pričeli z obnovo in z največjimveseljem lahko sporočimo, da so dela zaključena. Zdaj imamo lično in sodobno urejen prostor, v katerem bomo pomagali mamicam (in atijem) pri najlepšem dogodku - rojevanju novega življenja," je v sporočilu za javnost zapisala direktorica SB Brežice Anica Hribar.

Kot je dodala, so zamenjali instalacijo z medicinskimi plini in medicinske kanale, obnovili vodovodno in odtočno instalacijo, položili novo talno oblogo in odstranili stenske ploščice ter stene pobelili z zaščitno barvo. Zamenjali so tudi del pohištva ter pripadajočo opremo.

Vrednost vseh opravljenih del je 15.800 evrov, načrtujejo pa še nakup nove porodne postelje in nekaj omaric.

S. G.