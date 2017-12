FOTO: Nekje tam, kjer nastaja svet

1.12.2017 | 15:40

Jože Jazbec (v ospredju drugi z leve) in Anton Dragan (levo) sta bila ravnatelja pred sedanjo ravnateljico Jasmino Hidek (druga z desne). Desno novomeški župan Gregor Macedoni. (Foto: M. L.)

Folklorna skupina (Foto: M. L.)

Šolski revski zbor (Foto: M. L.)

Ravnatelji, kot jih predstavlja knjižica Dediščina brusniške učenosti, izdana ob letošnjih obletnicah šole. (Foto: M. L.)

Velike Brusnice - Osnovna šola Brusnice je včeraj organizirala slovesnost, s katero je zaznamovala dva pomembna mejnika, 40 let nove šolske stavbe in 140 let šolstva v Brusnicah.

Ravnateljica Jasmina Hidek je v nagovoru poudarila, da omenjene častitljive številke skrivajo bogato vsebino. »Ključne šolske dogodke iz te dobe smo strnili v fotoknjigi: otvoritev nove šole, slikarske kolonije, evropski projekti: Comenius, Erasmus in drugi, Češnjev praznik, kulturna šola, Rastoča knjiga . . . Ponosni smo, da je naša šola doslej izdala že 9 knjig! »je rekla. Ob takih dosežkih šola misli zlasti na prihodnost.

"Želimo poiskati nove izzive in uresničiti zastavljene cilje. Kajti vizija brez aktivnosti so samo sanje, aktivnosti z vizijo pa lahko spreminjajo svet. Zato je vizija naše šole: dobra šola, ki z ustvarjalnostjo in inovativnostjo omogoča uporabno znanje za življenje, vzpodbuja zdrav način življenja ob ekološki osveščenosti ter skrbi za kakovostne medsebojne odnose,« je rekla ravnateljica Jasmina Hidek. Spomnila je tudi na letošnjo obnovo obnovo in energetsko posodobitev šolske zgradbe. »Hvala, da spremljate našo pot in danes z nami praznujete, kajti tudi vi ste del te zgodbe o uspehu,« je nagovorila vse udeležence. Ozrla se je tudi na mesto šole v družbi. »Učitelji imamo to srečo in obvezo, da odkrivamo in razvijamo v mladih ljudeh vse velike in male vrednote, da spodbujamo ustvarjalnost in domoljubje v vsakem od njih,« je rekla.

Šolo so obnovili s podporo mestne občine Novo mesto, na kar je v nagovoru spomnil tudi župan Gregor Macedoni. Kot je rekel, ko se je obrnil na učence, je obnova darilo šoli za rojstni dan. Da bi potrdil svoje besede, je šoli za njeni obletnici izročil priznanje Mestne občine Novo mesto, ki ga je prevzela ravnateljica Hidkova.

Zbrane je nagovoril tudi predstavnik podjetja Petrol, ki je energetsko obnovilo šolo, Robert Ostrelič.

Na prireditvi so med drugim predstavili imena dosedanjih ravnateljev in njihovo delo. Ravnatelji od leta 1958 so bili Pavla Perhaj, Ivan Perhaj, Jože Jazbec, Anton Dragan in Jasmina Hidek, ki šolo odi od leta 2010.

Pred obiskovalci, ki so napolnili telovadnico, so v kulturnem sporedu, nastopili šolski otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom Lučke Pavlin, folklorna skupina pod vodstvom Milene Jaklič in odrasli ženski pevski zbor šole pod vodstvom Nine Zajec. Učenci so predstavili spomine nekaterih nekdanjih učencev in pri tem prebrali odlomek iz knjige Cvetke Kocjančič iz Kanade, recitirali so tudi pesmi o šoli.

Za konec prireditve, ki sta jo vodila in povezovala Nika Korasa in Jure Kobe, so zbori premierno zapeli novo šolsko himno Češnjev cvet. Besedilo zanjo je napisala nekdanja učenka Jasna Pavlin, glasbo pa učiteljica Nina Zajec.

M. L.

Galerija