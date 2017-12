V mrzlih dneh poskrbite, da bodo imele tudi živali toplo in varno zavetje!

1.12.2017 | 13:25

Foto: Arhiv PP VSP Novo mesto

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto bodo tudi to zimo pozorni na ustrezno oskrbo psov in drugih domačih živali. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo o tem obveščali pristojno veterinarsko službo, je sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.

Zakon o zaščiti živali določa, da morajo skrbniki živalim zagotoviti bivališče, hrano, vodo in primerno oskrbo. "Svetujemo, da psom, ki bivajo zunaj, ob zelo nizkih temperaturah omogočite bivanje v garažah in podobnih prostorih, kjer so temperature nekoliko višje, v pasje hiše pa jim položite slamo in odeje. Poskrbite, da bodo imeli kosmatinci v mrzlih nočeh toplo in varno zavetje. Psi, ki bivajo zunaj, morajo imeti tudi pozimi ves čas na razpolago svežo vodo in primerno hrano, skrbniki pa morajo vodo pogosto menjavati in skrbeti, da ne zamrzne," še poudarjajo na PU Novo mesto.

S. G., Foto: Arhiv PP VSP Novo mesto