Na svetovno prvenstvo tudi štiri Dolenjke

1.12.2017 | 16:55

Slovenska članska reprezentanca (Foto: RZS)

Krožna napadalka Alja Vrček (skrajno levo na sliki). (Foto: RZS)

Vratarka Maja Vojnovič (Foto: RZS)

Novo mesto - Selektor ženske članske reprezentance Uroš Bregar je določil seznam šestnajstih igralk, na katere bo računal na svetovnem prvenstvu, ki se jutri začenja v Nemčiji. Slovenske barve bodo branile tudi članici ženskega rokometnega kluba Krka, vratarka Maja Vojnovič in krožna napadalka Alja Vrček, ter nekdanja krkašica Tjaša Rudman, ki sedaj igra za klub Mlinotest Ajdovščina, na prvenstvu pa bo nastopila tudi Ana Abina, ki za Krim Mercator igra na položaju leve zunanje, drugače pa prihaja iz Zabrdja pri Mirni. Pomočnik selektorja bo Salvador Kranjčič, trener članske ekipe novomeškega ženskega kluba.

Na širšem izboru reprezentance sta bili sicer še dve igralki novomeškega kluba, Tjaša Lovšin in Živa Čopi, a nista prišli v ožji izbor za nastop na svetovnem prvenstvu..

Slovenske rokometašice že v skupinskem delu čakajo izjemno močne tekmice. Francoske, romunske in španske rokometašice so po kakovosti pred njimi, odločilna tekma pa jih bržkone čaka na obračunu tretjega kola z Angolkami, ki so jih Slovenke na zadnji pripravljalni tekmi tudi premagale, zmaga pa bo potrebna tudi proti Paragvaju. V primeru uvrstitve v osmino finala se bo Slovenija v Leipzigu pomerila z eno izmed reprezentanc v skupini B, v kateri najdemo Norveško, Švedsko, Češko, Madžarsko, Argentino in Poljsko, v primeru osvojitve petega ali šestega mesta v prvem delu, pa bo tekmovanje nadaljevala v predsedniškem pokalu.

Slovenija se bo jutri ob 18. uri pomerila s Francijo.

R. N.