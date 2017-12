Brglez na delovnem obisku v Novem mestu

1.12.2017 | 20:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Včeraj se je na obisku v Novem mestu mudil predsednik Državnega zbora Milan Brglez, ki se je na srečanju z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem pogovarjal o aktualnih razvojnih projektih v občini in širši jugovzhodni regiji.

Kot so sporočili iz novomeške občine, se je Brglez v sklopu obiska srečal z dijaki Centra biotehnike in turizma na Grmu, popoldne pa si je ogledal tudi romsko naselje Brezje, kjer občina in država v prihodnjem letu načrtujeta prostorsko in komunalno urejanje največjega romskega naselja Žabjak Brezje. Macedoni in Brglez sta se strinjala, da gre za pomemben korak pri reševanju dolgoletne problematike, ki bo pripomogel pri integraciji romske skupnosti, in da je pri tem potrebno učinkovito sodelovanje pristojnih institucij na lokalnem in državnem nivoju.

V nadaljevanju obiska si je predsednik Državnega zbora v sklopu predstavitve dejavnosti Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ogledal dnevni center za otroke, ki ga obiskujejo predvsem romski otroci in otroci priseljencev ter spoznal druge programe, ki potekajo pod okriljem društva.

S. G.