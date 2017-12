V Metliki in Črnomlju prižgali praznično razsvetljavo

2.12.2017 | 08:05

Metlika, Črnomelj - V Metliki (fotografije v galeriji) in Črnomlju so sinoči prižgali praznično razsvetljavo. V Metliki so letos prvič pripravili prireditev ob prižigu razsvetljave, ki so jo popestrili najmlajši. Pripravili so pohod z lučkami čez Metliko do starega mestnega jedra, kjer je bil pred mestno hišo krajši program, otroke in odrasle, ki so dodobra napolnili trg, pa sta zabavala še klovna.

Vendar pa mnogi tudi z letošnjo osvetlitvijo Metlike niso zadovoljni. Pred časom je na seji občinskega sveta padel predlog, da bi pripravili projekt celovite praznične osvetlitve mesta, vendar naj bi bilo, kot je takrat dejal župan Darko Zevnik, za to letos premalo časa. Res je v mestu nekoliko več lučk kot lani, vendar pa je očitno, da ni načrta o tem, kako naj bi bilo mesto okrašeno oz. razsvetljeno. Bo morda prihodnje leto res kaj drugače?

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

