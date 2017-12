Bila sta - brata Navratil

2.12.2017 | 13:05

Podzemelj - V okviru prireditev Bilo je, ki jih pripravljajo v tukajšnjem Gostišču Veselič v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika in Tonijem Gašperičem, so drugi dogodek v šesti sezoni namenili bratoma Ivanu in Antonu Navratilu iz Metlike.

Matjaž Rus se je o znanih Metličanih pogovarjal z Anito Matkovič, Janko Bračika pa je povedal marsikatero zanimivost o metliški folklorni skupini, ki se imenuje po Ivanu Navratilu. Lidija Nemanič Baškovič je prebrala nekaj zapisov Ivana Navratila o metliškem obredju, ki ga – tako kot nekdaj – metliški folkloristi spet plešejo na velikonočni ponedeljek. Metliški vuzemski plesi in igre bodo razglašeni tudi za nesnovno dediščino državnega pomena.

Kot je povedala Matkovičeva, sta bila brata zavedna Slovenca. Ivan, rojen leta 1825, je bil bolj pomemben na nacionalnem nivoju, ker je utemeljil slovensko etnologijo. Bil je tudi urednik prvega slovenskega mladinskega časopisa Vedež. Anton, ki je bil sedem let mlajši od brata, pa ni kazal literarnih teženj, zato pa je veliko naredil za Belo krajino. Bil je ustanovitelj metliške čitalnice, poveljnik požarne brambe, imel je vinograd, cepil je trte in predaval. Šest let je bil deželni poslanec in - če bi prevedli v današnji jezik – tudi diplomat in lobist.

Večer so s petjem popestrili Navratilovi pevci, sicer člani folklorne skupine Ivana Navratila.

Naslednji dogodek v okviru Bilo je bo v petek, 5. januarja, ko bo beseda tekla o metliškem perišču ob Obrhu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija