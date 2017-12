S ceste v vinograd

2.12.2017 | 08:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Po poročanju dežurnih na 112 je osebno vozilo sinoči ob 21.30 v Drašičih zapeljalo s ceste v vinograd. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in razsvetljevali kraj. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na cesti med Krvavčjim Vrhom in Metliko se je včeraj okoli 16.30 prevrnilo osebno vozilo in obstalo na strehi. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in pomagali vlečni službi pri odstranitvi, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika na kraju oskrbeli in napotili v UC Splošne bolnišnice Novo mesto.

O nesreči poročajo tudi iz Posavja. Včeraj ob 11.25 sta na relaciji Pohanca-Artiče trčili osebni vozili, pri tem sta se poškodovali dve osebi. Posredovali so reševalci NMP Brežice in gasilci Poklicne gasilske enote Krško. Reševalci so ju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice, gasilci pa so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policije, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi in ga počistili.

M. M.