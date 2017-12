FOTO: Že peti dobrodelni koncert

2.12.2017 | 11:30

Ansambel Boršt

Del otroškega in mladinskega pevskega zbora žužemberške osnovne šole, ki ga vodi Katja Avsenik.

Koncert je domiselno povezoval vsestranski novinar Luka Bregar.

Žužemberk - Osnovna šola Žužemberk je sinoči v telovadnici šole pripravila že 5. dobrodelni koncert, na katerem so zbirali denar za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin pri plačilu dejavnosti iz razširjenega programa vrtca in šole. Od prostovoljnih prispevkov in donacij so zbrali okoli 1.500 evrov. Po koncertu sta sledila še srečelov in adventna tržnica, izkupiček od prodaje pa bodo namenili za nabavo učnih pripomočkov in didaktičnih sredstev za šolo ter vrtec.

Na šoli velik poudarek dajejo dobrodelnosti. V preteklosti so že zbirali denar za postavitev senčil nad terasami dvorskega vrtca, trenutno pa na šoli poteka tudi solidarnostna akcija za pomoč družini iz sosednje občine. Za včerajšnji dogodek so moči združili učenci, njihovi starši in delavci šole.

Na koncertu, ki ga je domiselno povezoval vsestranski novinar Luka Bregar, so nastopili otroški in mladinski pevski zbor šole, člani Plesnega studia Novo mesto in šolska hip hop skupina, orientalske plesalke Laure Štine, Dušan Luthar in Leon Špelič iz KUD Vesel Teater, ansambli Boršt, Mladi Belokranjci in Prava stvar ter duet Uroš in Tjaša.

Besedilo in fotografije: R. N.

