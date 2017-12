Peta zmaga Trima in tretja Dobove

2.12.2017 | 09:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Trebnje, Šmartno pri Litiji - Rokometaši trebanjskega Trima so v 12. krogu lige NLB premagali ormoški Jeruzalem z 29:23 (14:13), rokometaši Dobove pa so bili v gosteh boljši od ekipe Herz Šmartno z 29:23 (15:13).

Trebanjci so dosegli drugo zmago v nizu in skupno peto, po nedavnem zmagoslavju v Ljubljani so včeraj na kolena položili še tekmece iz Ormoža ter se po nepopolnem krogu šestouvrščenim Novomeščanom približali na točko zaostanka. Ormožani so trenutno na petem mestu z dvema točkama prednosti pred Trebanjci.

Dolenjski rokometaši so prepričljivo odprli dvoboj in si po šestnajstih minutah igre priigrali zajetno prednost petih golov (9:4), a so v nadaljevanju močno popustili in "vinarjem" dovolili, da so jih v 27. minuti povsem ujeli (12:12). V drugi polovici dvoboja si varovanci domačega trenerja Romana Šavriča niso dopustili tako izrazitih nihanj v igri, postopno so lomili odpor tekmecev in v 49. minuti povedli s 24:19, lepo zalogo v golih pa v sami končnici tekme zanesljivo obdržali.

Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Rok Skol z devetimi, pri gostih pa Rok Žuran z osmimi zadetki.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Dobovi, ormoška pa bo gostila ljubljanski Slovan. Obe tekmi bosta v soboto, 9. decembra.

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 29:23 (14:13)

* Dvorana OŠ, gledalcev 270, sodnika: Humek in Škvarč (oba Dobova).

* Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 3, Djurdjević, Florjančič 1, Horžen 6, Skol 9 (6), Mat. Kotar 2, Sikošek Pelko 1, Mi. Kotar, Mar. Kotar, Udovič, Sašek 1, Mlakar, Rozman 3, Ratajec 3.

* Jeruzalem Ormož: Balent, Firšt-Šeruga, Čudič 6, Žuran 8, G. Hebar 1 (1), M. Hebar, Kocbek 1, Šoštarič, Ozmec 3, Ciglar, Mesarič, Vujović 1, Rajšp, Cirar, Kavčič 3.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 7 (6), Jeruzalem Ormož 3 (1).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Jeruzalem Ormož 14 minut.

* Rdeči karton: Kocbek (52.).

Tretja zmaga za Dobovo

Rokometaši iz Dobove so včeraj dosegli tretjo zmago v državnem prvenstvu, na svojem računu pa imajo tudi dva neodločena izida. V tekmi z neposrednimi tekmeci za izpad iz elitne druščine so osvojili pomembni točki, medtem ko njihovi tekmeci iz osrednje Slovenije ostajajo povsem na dnu prvoligaške konkurence.

Izbranci gostujočega trenerja Aleksandra Markla so takoj prevzeli nadzor in vseskozi imeli prednost do največ štirih golov (9:5, 13:9). V začetku drugega polčasa so popustili, gostitelji so hitro izničili njihovo prednost in do 43. minute imeli v rokah točko (19:19). V prelomnih trenutkih dvoboja so Posavci znova zaigrali bolj odločno in jim v 51. minuti ušli na štiri gole (25:21), v končnici pa še bolj oplemenitili svojo prednost.

V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Dorian Markušić z osmimi in Adam Seferović s sedmimi zadetki, v domači pa je Grega Močnik dosegel sedem golov, od tega kar šest po sedemmetrovkah.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu, kot omenjeno, gostila trebanjski Trimo, ekipa iz Šmartnega pri Litiji pa bo gostovala v Novem mestu. Obe tekmi bosta v soboto, 9. decembra.

Herz Šmartno - Dobova 23:29 (13:15)

* Športna dvorana, gledalcev 350, sodnika: Ocvirk in Štrigl (oba Velenje).

* Herz Šmartno: M. Sadar, Muratović, Kukovica, Strmljan 1, Ribarič, Kunst 3, Cirar 1, Justin 4, Bahovec 3, Žižek, A. Sadar, Bučar, Jerina 1, Močnik 7 (6), Žurga, Dobovičnik 3.

* Dobova: Prezelj, Blaževič, Dular, Markušić 8, Rožman, Humek, Seferović 7, Mustapić, Jankovič, Jazbec 4, Zavodnik 2, Krnc, Kučič 1, Smojver 5, Hotko 2 (1), Hrupič.

* Sedemmetrovke: Herz Šmartno 6 (6), Dobova 2 (1).

* Izključitve: Herz Šmartno 4, Dobova 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Izidi 12. kroga rokometne lige NLB:

- petek, 1. december:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 29:23 (14:13)

Herz Šmartno - Dobova 23:29 (13:15)

Urbanscape Loka - Maribor Branik 31:21 (12:12)

- sobota, 2. december:

19.00 Riko Ribnica - Krka

19.00 Koper 2013 - LL Grosist Slovan

Lestvica:

1. Riko Ribnica 11 8 1 2 304:277 17

2. Koper 2013 11 7 2 2 295:275 16

3. Urbanscape Loka 12 8 0 4 345:319 16

4. Maribor Branik 12 6 1 5 310:307 13

5. Jeruzalem Ormož 12 6 1 5 319:332 13

6. Krka 11 6 0 5 323:304 12

7. Trimo Trebnje 12 5 1 6 318:297 11

8. Dobova 12 3 2 7 305:322 8

9. LL Grosist Slovan 11 2 2 7 288:317 6

10. Herz Šmartno 12 1 2 9 317:364 4

STA, M. M.