Glasba, smeh in navdušenje ob 10. Aktualovem rojstnem dnevu!

2.12.2017 | 09:40

Stožice so bile razprodane: pogled na dvorano med dogajanjem. (Foto: T. P.)

Foto: Marko Vavpotic / M24.si

Čakali smo in dočakali nepozabni petek in veliko rojstnodnevno zabavo Radia Aktual. Razprodana Dvorana v Stožicah se je tresla pod težo pozitivnih vibracij obiskovalcev, nastopajočih na odru in voditeljev prireditve.

Zgodilo se je ne le to, kar se je moralo – navdušili so trije veliki kralji zabave Dražen Zečič, Jasmin Stavros in Mladen Grdovič, fantje iz skupine Mambo Kings, obiskovalce je razgrela tudi Klapa Maslina – in še več. Aktualovci so obljubili kar nekaj gostov presenečanja in res se je to zgodilo, poroča Svet24.

Za obiskovalce sta bila največje presenečenje med presenečenji – Helena Blagne, ki je na Aktualov praznik predstavila nov singel, in Alfi Nipič in njegov Silvestrski poljub, ki je zbrane s pesmijo na ustnicah ponesel v praznični december. Poleg Helene in Alfija so bili med glasbenimi gosti še Djomla KS, Davor Radolfi, ABBA Real Tribute Band.

Aktualovci so imeli močno podporo ne le pod odrom in na odru, ampak tudi za odrom. Ob rojstnem dnevu so Aktualovce za odrom podprla in pozdravila znana imena, ki so v Sloveniji in na Hrvaškem povezana z glasbo. Med njimi so bili hrvaški glasbenik Boris Novković, glasbeni producent in manager Dušan Bačić, hrvaška glasbenica Lana Jurčevič, njen tekstopisec in manager Fayo – Faruk Buljubašić, hrvaški glasbenik Davor Borno, Natalija Verboten, Miki Šarac, Goran Šarac, Nina Donelli, Miran Rudan, Branko Paić (hrvaški glasbeni manager, direktor založbe SCARDONA) in Ljubo Šeperić (hrvaški glasbeni manager), še poroča Svet24.

M. M.