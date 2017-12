FOTO: Veseli december začeli z odprtjem prenovljene knjižnice

2.12.2017 | 20:05

Ivančna Gorica - Na prvi decembrski dan je vrata odprla prenovljena enota Mestne knjižnice Grosuplje v Ivančni Gorici, ki je poleg obstoječih saniranih prostorov dobila dva nova prostora v pritličju. Knjižnica se je vsakodnevno soočala s prostorsko stisko, zato je ivanška občina v oktobru začela z adaptacijo in širitvijo, zdaj že nekdanje enote Vrtca Ivančna Gorica.

Kot so sporočili z občine, sta za uvod v otvoritveno slovesnost poskrbeli solistki Katarina Zorec in Polona Kopač Trontelj. V nadaljevanju je potekal simbolični prenos knjige med različnimi generacijami bralcev. Knjigo so si z mislimi in obljubami podali bodoča mamica, predstavnik predšolskih otrok, osnovnošolcev, dijakov, študentov, srednje generacije, seniorjev do župana Dušana Strnada. Župan je še zadnjo knjigo Jurčičevega Desetega brata iz starega dela simbolično položil na polico novega dela. Zbrane je nagovorila tudi direktorica Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek. Kot je dejala, je dislocirana enota mestne knjižnice v Ivančni Gorici prvič zaživela novembra leta 1998, v takrat skromnih 130 kvadratnih metrih površin. V vseh teh letih je zaradi hitrega prirasta prebivalstva potreba po knjižnični dejavnosti iz leta v leto naraščala. Včeraj so pridobili skoraj še 100 kvadratnih metrov dodatnih površin v pritličnih prostorih nekdanjega vrtca. »V to, kar delaš, moraš močno verjeti in mi verjamemo v naše poslanstvo. Eden od pogojev za izvajanje poslanstva je knjižnični prostor«, je zaključila Kekova s hvaležnostjo vsem, ki s svojim delom zagotavljajo pogoje za delovanje knjižnice.

Ivanško enoto knjižnice sicer letno obišče preko 50.000 obiskovalcev, izposodijo si več kot 300.000 enot gradiva, knjižnica pa zabeleži tudi do tisoč obiskov dnevno. Kot je dejala vodja ivanške enote Ksenija Medved, so z dodatnimi prostori izredno zadovoljni.

Ob tem so odprli tudi likovno razstavo slik olj na platnu domačinke, umetnice Damijane Bijek. Naslovljena je z »Odsevi v novoletnih bunkicah«. Gre za nežne, nostalgične zimske motive. V pravljični sobici na isto tematiko pa razstavljajo učenci Osnovne šole Stična. Razstavi bosta na ogled v decembru in januarju v času odprtosti, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. M., foto: Gašper Stopar, občina Ivančna Gorica

