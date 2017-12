Iskalna akcija tudi danes neuspešna

2.12.2017 | 18:35

Pogrešani Ivan Kežman. Če ste ga videli, pokličite 113.

Z brežiškega dežurnega centra na številki 112 so sporočili, da so policisti danes nadaljevali z iskalno akcijo pogrešanega Ivana Kežmana v naselju Loče (občina Brežice), kjer so pregledali brežino reke Save in njene pritoke do meje s Hrvaško. V iskalni akciji so sodelovale enote reševalcev z reševalnimi psi pri ZRPS Dolenjske in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. Do 18. ure pogrešanega žal niso našli.

Kot so včeraj sporočili s PU Novo mesto, svojci od 29. novembra pogrešajo 90-letnega Ivana Kežmana iz Malega Obreža, nazadnje so ga videli v Mostecu.

Visok je okoli 170 cm, srednje postave, ima sive lase in nosi očala. Od doma se je odpeljal z osebnim avtomobilom Renault clio..

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije.

M. M.