Tamburaški spektakel najboljšega slovenskega tamburaškega orkestra

3.12.2017 | 07:50

Črnomelj, Dragatuš - Člani KUD Dobreč iz Dragatuša so za včeraj napovedali v Črnomlju tamburaški spektakel, in zares se je zgodil. To je potrdila tudi do zadnjega kotička zasedena – nekateri so tudi stali - športna dvorana pri OŠ Mirana Jarca.

Ob 20-letnici delovanja KUD Dobreč je tamburaški orkester Dobreč pripravil poltretjo uro trajajoč slavnostni koncert z naslovom Zvok najtišje drage sveta in znova dokazal, da mu ne le v Sloveniji, ampak tudi zunaj njenih meja, ni para.

Seveda so tamburaši to že prej dokazali na mnogih tekmovanjih. Na državnih tekmovanjih je orkester prejel devet zlatih priznanj in bil osemkrat zapored proglašen za najboljši tamburaški orkester v Sloveniji. Zavidanja vredne ocene pa je dobil tudi na mednarodnih tekmovanjih, med drugim marca letos na mednarodnem festivalu v Pragi, kjer je prejel zlato plaketo in je med orkestri z vsega sveta postal absolutni zmagovalec. Dirigentu Gregorju Zagorcu pa je strokovna komisija podelila posebno priznanje za njegovo izjemno dirigentsko izvedbo. Na tokratnem koncertu pa je Helena Vukšinič iz črnomaljske območne izpostave JSKD predsednici KUD Dobreč Branki Migalič izročila jubilejno Gallusovo priznanje za izjemne dosežke.

Zanimivo je, da je imel orkester v 20 letih le dva dirigenta. Do leta 2013 so tamburaši igrali pod taktirko Antona Grahka, od takrat naprej pa jim dirigira Gregor Zagorc. In tako je bilo tudi na koncertu: orkestru v razširjeni sestavi, torej z nekaterimi bivšimi tamburaši, je dirigiral Grahek, sicer pa Gregorc. In tamburaši so dokazali, da so kos raznovrstni glasbi, od ljudske, popevk do oper. Predstavili so celo uverturo prve tamburaške opere Ambrož in Katarina, ki jo je napisal Gregor Zagorc. Avtorica libreta pa je Nina Novak Oiseau.Ob jubileju je izšla tudi tretja samostojna plošča z naslovom Zvok najtišje drage sveta, ki je edinstven izdelek tamburaške glasbe v Sloveniji.

Tamburaši so na slavnostni koncert v goste povabili vokalno skupino Lan, dekliški pevski zbor Deorina, pevki Tino Kocjan in Zalo Smolnikar ter slovensko pevsko legendo Lada Leskovarja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

