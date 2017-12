Vlak povozil moškega, mina v Žužemberku

3.12.2017 | 08:05

Ilustrativna fotografija

Brežiški center za obveščanje poroča, da je ob danes ob 7.48 vlak v Brestanici (in ne v Krškem, kot smo poročali sprva) povozil moškega, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrl. Gasilci so zavarovali območje, nudili pomoč reševalcem NMP, policistom in pogrebni službi ter počistili kraj nesreče.

Včeraj popoldne je v ulici Nad Miklavžem v Žužemberku občan našel neeksplodirano minometno mino italijanske izdelave, ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila na varno.

Včeraj, malo pred 7. uro zjutraj, je bila na območju naselij Moverna vas, Stranska vas pri Semiču, Vinji vrh pri Semiču, Krupa in Praprot zaradi okvare na vodovodnem sistemu prekinjena oskrba s pitno vodo. Poškodbo na glavni vodovodni cevi so odpravili delavci Komunale Črnomelj do 13.00.

Ob 18.48 so gasilci PGD Brežice na Šolski ulici v Brežicah s tehničnim posegom odprli vrata večstanovanjskega objekta.

Podobno se je nedaleč stran zgodilo še ob 19.05, le da so tokrat gasilci odpirali vrata v stanovanjskem objektu na Prešernovi cesti.

Brez elektrike v okolici Sevnice in Brežic

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, danes, 3.12.2017, med 8. in 12.uro prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj Stilles Blanca, Hladilnica Blanca in Rudnik nekovin Blanca.

Brez elektrike bodo med 11. in 15. uro tudi na področju nadzorništva Brežice, in sicer na območju transformatorskih postaj Cerklje center, TO Cerklje-kuhinja, TO Cerklje-letališče, TO Cerklje-stolp, Češnjice, Cerklje 2, Župeča vas, Dolnja Pirošica, Zgornja Pirošica, Poštena vas, Stojanski vrh, Brvi, Kraška vas, Stankovo Kamence in Izvir.

B. B.