Zdaj je to že zmagovalni niz

3.12.2017 | 09:30

Marko Jošilo je bil v Laškem najučinkovitejši posameznik Krke. (Foto: I. V., arhiv DL)

Laško - Na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Zlatorogu so košarkarji Krke v državnem prvenstvu zmagali še drugič zapored in se končno nekoliko oddaljili z dna lestvice.

To je sicer že četrta zmaga Krke v nizu, saj so Novomeščani v drugi ABA ligi v zadnjih dveh krogih ugnali Split in Tivat. Kako stabilna je forma, ki jo krkaši kažejo v zadnjih tednih, bo jasno v naslednjih dneh - Krko v četrtek najprej čaka gostovanje pri predzadnji sarajevski Bosni, v nedeljo pa bo v ligi KBM gostila še vodilno moštvo domačega prvenstva in vodilnega v drugi ABA ligi Sixt Primorsko.

Krka je Zlatorog ugnala s 75:65. V borbeni in na trenutke nervozni tekmi, po kateri so imeli Laščani nekaj pripomb nad sodniškim kriterijem, so si varovanci Simona Petrova odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 28:15. Žiga Dimec (17 točk in 9 skokov) in Marko Jošilo (14 točk, 9 skokov, 5 podaj) sta se močno približala dvojnemu dvojčku, 15 točk pa prispeval tudi Domen Bratož. Na drugi strani je imel trener Zlatoroga Aleš Pipan razpoloženega le reprezentanta Miho Lapornika, ki je ob izvrstnem metu za tri (4/5) na koncu pristal pri 22 točkah.

Simon Petrov, trener Krke: "Zadovoljen sem, kako so moji fantje odigrali današnjo tekmo. Kljub manjšim nihanjem v igri smo samozavestno vstopili v končnico in z mirno igro prišli do pomembne zmage."

Aleš Pipan, trener Zlatoroga Laško: "Krka je fizično močnejša ekipa in je kontrolirala skok v obrambi in napadu. Prvi polčas smo odigrali še pozitivno, potem pa stara slabost ob začetku drugega polčasa, da pade koncentracija, damo nekaj žog v roke in ne zadenemo, kar je Krka izkoristila in nocoj zasluženo zmagala."

Zlatorog - Krka 65:75 (14:18, 37:32, 52:60)

Zlatorog: Vodiškar 4 (1:2), Kusovac 7, Barič 7 (2:2), Polutak 2, Durnik 11, Lapornik 22 (6:7), Miljković 12 (2:2).

Krka: Marinelli 4, Osolnik 3, Bratož 15 (4:4), Cinac 9, Dimec 17 (7:10), Đapa 3 (3:4), Jošilo 14 (7:9), Kovačevič 8, Fifolt 2.

* Lestvica:

1. Sixt Primorska 7 6 1 537:496 13

2. Rogaška 7 5 2 543:537 12

3. Petrol Olimpija 7 4 3 590:526 11

4. Hopsi Polzela 8 3 5 622:608 11

5. Šenčur Ggd 7 4 3 504:509 11

6. Helios Suns 7 3 4 508:503 10

7. Krka 7 3 4 555:570 10

8. Šentjur 7 3 4 517:581 10

9. Ilirija 6 3 3 469:472 9

10. Zlatorog Laško 7 1 6 527:570 8

B. B.