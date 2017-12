Tudi pet Turkovih asov je bilo premalo

3.12.2017 | 09:50

Foto: I. V., arhiv DL

Nova Gorica - Odbojkarji Krke tudi po devetem krogu ostajajo brez zmage. Načrt, da bi v Novi Gorici črno serijo prekinili, se ni izšel. V izenačeni tekmi so se morali zadovoljiti s točko, zdaj na prvenstveni razpredelnici za predzadnjim, to je njihov sinočnji tekmec, GEN-I Volley, zaostajajo za dve točki.

V novomeški vrsti sta se izkazala Valentin Turk, ki je dosegel kar pet asov, in Miha Bregar, a sta bila premalo za uspeh, v igri Novomeščanov je bilo vse preveč napak.

Krka je v prvem nizu igrala odlično v napadu. Predvsem to velja za drugi del niza, prvi je še bil izenačen. Z dobrim servisom so Dolenjci pred drugim tehničnim odmorom pobegnili, po njem pa prednost le še večali. A v drugem nizu so se v njihovi igri začele pojavljati napake, kar so gostitelji znali izkoristiti, vodili so od začetka do konca, pri izidu 21:14 je že bilo jasno, da bo izid izenačen na 1:1.

Tretji in četrti niz sta bila povsem izenačena, tretjega je dobila primorska vrsta, četrtega pa dolenjska, tako da je zmagovalca odločil peti. V tem so domači bolje servirali, že ob prvem tehničnem odmoru prišli do prednosti 8:4, nato pa vodili tudi za devet točk. A z izkoriščanjem zaključnih žog so imeli nekaj težav, Turk je s servisi zaostanek znižal na 10:14, več pa mu ni uspelo.

V naslednjem krogu bo Krka gostila Calcit Volley.

GEN-I Volley - Krka 3:2 (-15, 19, 22, -22, 10)

GEN-I Volley: Filiputti 10, Nanut, Godnič 4, Krašna, Križanič, Paliska 17, Kristančič, Maraž, Marc, Kavčič 7, Marušič, Perović 11, Komel 14.

Krka: Ožbalt, Vrhovšek 11, Kosmina 18, Borin, U. Erpič 6, Kafol, Pucelj, Bregar 17, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 17, Dimič.

- lestvica:

ACH Volley 7 7 0 21: 2 21

Panvita Pomgrad 9 7 2 24:11 20

Calcit Volley 8 5 3 19:10 16

Salonit Anhovo 8 6 2 19:11 15

Triglav Kranj 9 5 4 16:14 15

Maribor 9 5 4 17:15 14

Hoče 9 3 6 16:20 11

Črnuče 9 3 6 13:20 11

GEN-I Volley 9 2 7 7:25 4

Krka 9 0 9 4:27 2

B. B.