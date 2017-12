Trebanjci Krki zdaj dihajo za ovratnik

3.12.2017 | 10:20

Trebanjci so doma ugnali tekmeca za zgornjo polovico lestvice. (Vir: RK Trimo Trebnje)

Novo mesto - Rokometaši Riko Ribnice po zmagi nad Krko ostajajo na vrhu lestvice lige NLB, do pomembnih zmag pa sta prišla tudi Trimo Trebnje in Dobova.

Riko Ribnica - Krka 37:28 (16:13)

Dolenjski derbi je zanesljivo, a vendar ne povsem zlahka, pripadel Ribničanom, ki so kljub odsotnosti svojega najboljšega igralca Nika Henigmana v drugem polčasu uspeli uveljaviti svojo premoč. Krka ni bila brez priložnosti, a je za presenečenje na vročem ribniškem parketu naredila preveč nepotrebnih napak.

Blaž Nosan, kapetan Riko Ribnice: "Pričakovali smo težko tekmo, saj smo nastopili brez dveh poškodovanih igralcev, Nika Henigmana in Jureta Kljuna. Na našo srečo smo dobro odigrali ostali, zato menim, da smo zasluženo zmagali."

Blaž Brajer, igralec Krke: "Enostavno nam danes ni šlo ne v napadu, ne v obrambi. Mislim, da je bil eden od ključnih momentov današnje slabe igre tudi, da se nismo držali dogovora. Ribničani so našo nemoč izkoristili in zasluženo zmagali. Sem razočaran, a moramo to tekmo hitro pozabiti in se pripraviti na Šmartno."

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 5, Fink 2, Vujačić 6, Knavs 4, Skušek 3 (1), Koprivc 3, Pahulje 1, B. Nosan 4, Kovačič 1, M. Nosan, Batinič, Setnikar 8, Košmrlj.

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 6, Didovič 3, Okleščen 2, Bevec 1, Pršina 1, Irman 1, Jakše 7, Klemenčič, Udovč, D. Rašo, Papež 5 (4), Matko 1, Ban 1, Klobčar.

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 29:23 (14:13)

Trebanjci so dosegli drugo zmago v nizu in skupno peto, s katero so se Krki na 6. mestu približali na vsega točko zaostanka. Trimo je začel silovito, povedel z 9:4, a nato tekmecu dovolil, da se do konca polčasa povsem vrne v igro. V drugi polovici dvoboja si varovanci Romana Šavriča niso dopustili tako izrazitih nihanj v igri, postopno so lomili odpor tekmecev in v 49. minuti povedli s 24:19, lepo zalogo v golih pa v sami končnici tekme zanesljivo obdržali.

Roman Šavrič, trener Trima Trebnjega: "Fantom čestitam za borbo in odlično tekmo. Spet se je pokazalo, da smo zelo nevarni in igramo dobro, če smo kompletni. Ta zmaga je plod cele ekipe, žal pa imam malo slabega priokusa, saj se je poškodoval Urh Brana, ki je odlično branil. Držimo pesti zanj, zdaj bomo igrali tudi za njega."

Miha Kaučič, igralec Jeruzalema Ormoža: "Na začetku tekme smo si privoščili preveč zgrešenih odprtih strelov, zaradi česar so nam domačini pobegnili na pet zadetkov prednosti, a smo do konca polčasa uspeli vodstvo izničiti na le en gol zaostanka. V drugem polčasu se nismo držali dogovorov ter si privoščili preveč izključitev in tehničnih napak, domači so nadzorovali celi drugi polčas in mirno pripeljali tekmo do konca."

Herz Šmartno - Dobova 23:29 (13:15)

Do pomembne zmage so v tekmi z neposrednim tekmecem za obstanek v prvi ligi prišli tudi rokometaši Dobove. Izbranci Aleksandra Markla na začetku tekme prevzeli vajeti v svoje roke, a v začetku drugega polčasa nekoliko popustili in ponudili gostiteljem priložnost za preobrat. No, v prelomnih trenutkih so Posavci znova zaigrali bolj odločno v 51. minuti spet ušli na štiri gole (25:21) ter v končnici še bolj oplemenitili svojo prednost.

- lestvica:

1. Riko Ribnica 12 9 1 2 341:305 19

2. Koper 2013 12 8 2 2 325:298 18

3. Urbanscape Loka 12 8 0 4 345:319 16

4. Maribor Branik 12 6 1 5 310:307 13

5. Jeruzalem Ormož 12 6 1 5 319:332 13

6. Krka 12 6 0 6 351:341 12

7. Trimo Trebnje 12 5 1 6 318:297 11

8. Dobova 12 3 2 7 305:322 8

9. LL Grosist Slovan 12 2 2 8 311:347 6

10. Herz Šmartno 12 1 2 9 317:364 4

B. B.