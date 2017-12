PoPmladni izbor slovenske popevke je bil dober

3.12.2017 | 11:25

Za konec: Pomlad s Tokcem in številnimi nekdanjimi člani na odru. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Težko je izbrati najlepše pesmi iz zlate dobe slovenske popevke, iz časa, ko so skladali Bojan Adamič, Jože Privšek, Mojmir Sepe, Jurij Robežnik in Tadej Hrušovar in ko so besedila za Marjano Držaj, Majdo Sepe, Staneta Mancinija, Iva Mojzerja, Ditko Haberl, Bele vrane ter Pepel in druge kri pisali Dušan Velkavrh, Elza Budau, Gregor Strniša ... Novomeški pevski zbor Pomlad je to poskusil ob svoji petindvajsetletnici in dobro mu je uspelo.

Na sinočnjem koncertu v novomeški športni dvorani Marof so pripravili imeniten sprehod skozi zlate čase, ko se je pri nas, kot je rekla pevovodja pomladi Alenka Podpečan, ki je pripravila tudi večino priredb za zbor, pisala najboljša glasba, tako dobra, da je nemogoče izbrati najboljše pesmi in melodije.

Anja Pavlin in Gregor Strasbergar sta s pomladniki zapela Privškovo Kako sva si različna v izvedbi, kakršno sta nekoč zapela Neca Falk in Alfi Nipič. (Foto: I. Vidmar)

Ko je Pomlad leta 2004 pripravila prvi koncert PoPmlad, se je s tem lotila projekta kakršnega se do tedaj ni resneje lotil noben slovenski pevski zbor. Pod vodstvom argentinskega zborovodje Fernanda Meijasa, ki je zbor prevzel pred njegovo desetletnico in ga vodil celo desetletje, so se tedaj lotili velikih hitov iz svetovne zakladnice rocka in popa in s tem navdušili ne le novomeško ampak tudi slovensko občinstvo. Po drugi in tretji izvedbi v letih 2006 in 2008 je PoPmlad za celih devet let utihnila, zbor Pomlad pa se je ta čas posvetil predvsem klasični zborovski literaturi in še naprej zbiral nagrade na zborovskih tekmovanjih doma in v tujini.

Sinočnja vrnitev Pomladi v zabavne glasbene vode se je, kljub temu da so melodije iz zlate dobe slovenske popevke danes na repertoarju skoraj vsakega ljubiteljskega pevskega zbora, izkazala za pravilno odločitev. Zbor ima dovolj zvočne širine in predvsem tudi dovolj dobrih solistov, ki so več kot korektno odpeli čudovite glasove kraljic in kraljev slovenske popevke, za nadgradnjo pa so poskrbeli tudi trije gostje - Ana Čop, Anja Pavlin in Gregor Strasbergar, ki je bil več let tudi član Pomladi.

Enakonočje in Dan ljubezni pa Poletna noč, Zemlja pleše, Ko boš prišla na Bled, Cifra mož, Orion, Ne čakaj na maj, Čez Šuštarski most, Kako sva si različna in druge melodije, ki v Slovencih vzbujajo neko posebno nostalgijo, so z zborom Pomlad ob spremljavi PoPmlad banda in godalnega kvarteta Corcoras zvenele tako, kot morajo, za konec pa se je pomladnikom na odru pridružil še frontmen novomeške rock skupine Dan D Tomislav Jovanović Tokac, s katerim Pomlad sodeluje že od prvega koncerta PoPmlad.

I. V.

