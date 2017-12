Gipsy Kings po desetih spet letih na slovenskem odru

3.12.2017 | 12:10

Foto: M24

Ljubljana - V ljubljanskih Stožicah so sinoči s svojimi latino ritmi neverjetno vzdušje pripravili člani zasedbe Gipsy Kings.

Po desetih letih so se na slovenski oder vrnili člani skupine Gipsy Kings, ene največjih legendarnih izvajalk rumbe in flamenko ritmov na svetu. Člani skupine, sicer grammyjevi nagrajenci ter prejemniki zlatih in platinastih plošč, so včeraj nastopili v ljubljanski dvorani Stožice.

Skupina glasbenikov iz romskih naselij južne Francije je na spektakularnem dogodku zaigrala svoje velike svetovne uspešnice, kot so Bamboleo, Volare, Baila me, Pida me la, Djobi Djoba in Ben Ben Maria. Prav po zaslugi hita Bamboleo iz leta 1987 so tudi zasloveli.

Kot predskupina sta na odru občinstvo ogrela člana zasedbe Batista Cadilac, ki ju je Slovenija spoznala v šovu Znan obraz ima svoj glas. Za pravo uverturo v večer pa sta poskrbela tudi Davor Radolfi in skupina Ritmo Loco.

K. M., Svet24