Radio z najboljšo energijo je upravičil svoj sloves

3.12.2017

Dražen Zečić Foto: Vito Tofaj/M24.si

Dean Windisch, Anita Gošte, Mladen Grdović (ogrevanje Aktualova Galama pred dvorano). Foto: Marko Vavpotič/M24.si

Klapa Maslina Foto: Vito Tofaj/M24.si

Aktualovi voditelji. Foto: Marko Vavpotič/M24.si

Aktualko, Djomla KS, Alfi Nipič. Foto: Marko Vavpotič/M24.si

Jasmin Stavros Foto: Vito Tofaj/M24.si

Alfi Nipič Foto: Vito Tofaj/M24.si

Ljubljana -

Helena Blagne in Boris Novković Foto: Marko Vavpotič/M24.si

Mambo Kings, plesna skupina Ladies dance team. Foto: Viti Tofaj/M24.si

Klemen Bunderla, Mojca Gornik (desno), Tanja Seme (levo). Foto: Viti Tofaj/M24.si

Radio Aktual je ob svoji okrogli obletnici napovedoval fešto, kot je še ni bilo, svojo obljubo pa je – kot se to edino spodobi – tudi držal.

Kralji zabave Mladen Grdović, Dražen Zečić in Jasmin Stavros so namreč v petek zatresli nabito polne Stožice, marsikateremu poslušalcu pa so s svojo glasbo priklicali spomine na tople poletne dni ob morju. Za ogrevanje občinstva so bili zadolženi Majke3.si in Aktualova Galama z Anito Gošte in Deanom on the Mike na čelu, ki so svojo vlogo odpravili z odliko, za žur vseh žurov pa so poleg napovedanih kraljev zabave ter Mambo Kingsev in Klape Maslina poskrbeli tudi skriti gostje: DJomla KS, Davor Radolfi, Gipsy Kings, Helena Blagne, Alfi Nipič in ABBA Real Tribute Band.

Aktualove rojstnodnevne zabave so se udeležili tudi številni znani obrazi, med njimi: glasbeniki Boris Novković, Darus Despot in Davor Borno, skladatelj in tekstopisec Dušan Bačić, pevka Nina Donelli, direktor založbe Scardona Branko Paić, pevec Miran Rudan in glasbeni menedžer Ljubo Šeperić.

Fenomenalna atmosfera

Čisto vsi pa so bili navdušeni nad vzdušjem v dvorani. "Kako naj se počutim pred več kot 10.000 ljudmi? Odlično! Lepo je biti del nečesa takšnega. Občinstvo je super! Zame je to res velika čast. To je velik uspeh tako za radio kot za nas, ki smo del vsega tega," nam je po odhodu z odra dejal glasbenik DJomla KS.

Na njem je zelo uživala tudi Helena Blagne: "Noro je bilo! Presrečna sem, da je vsa dvorana pela Ti boš vedno prvi! Radio Aktual je res odličen. Tudi jaz ga ves čas poslušam, ker je sproščujoč, ker ima dobro glasbo in melodije za dušo. To, da imajo takšno poslušanost in da je danes oziroma na vseh njihovih rojstnodnevnih zabavah toliko ljudi, samo dokazuje, da imamo ljudje radi takšno glasbo in da jo potrebujemo. Saj se vsi radi veselimo," poudarja Helena.

Radolfi se je na odru počutil fenomenalno: "Moja duša je polna. Občutki so izvrstni. Občinstvo je bilo res super! Radiu Aktual vedno uspe narediti to, da po dvorani kroži takšna lepa energija. Res sem užival. Srečen sem!" nam je dejal Radolfi. To energijo je občutil tudi Dražen Zečić. "Meni je bilo na odru zelo lepo. Kadar občutim takšno energijo ljudi, kot sem jo danes, se zelo lepo počutim. Izpolnjen sem," nam je zaupal Dražen.

"Mislim, da so danes vsi ljudje uživali. Meni so všeč te obletnice. Glede na to, da bo 5. decembra 55 let, odkar se profesionalno ukvarjam z glasbo, mi je tudi ta desetletnica nekaj posebnega. Vse okrogle obletnice so nekaj posebnega," zatrjuje Alfi Nipič.

Zelo posebno pa se je na odru počutil tudi Stavros. "Bilo je odlično! Super! Publika je bila fenomenalna. Res so naredili odlično atmosfero. Videti je tudi, da imajo veliko koncidije. Da te po treh urah tako lepo sprejmejo, je res nekaj neverjetnega! Očitno imajo res radi moje pesmi. Jaz sem navdušen. Zelo vesel sem tudi, da so tako lepo sprejeli mojo novo pesem Duga je noč, da jim je bila všeč. Za stare pesmi sem vedel, da bodo dobro sprejete, to pa me je res prijetno presenetilo. Zelo sem srečen zaradi tega," nam je dejal Jasmin.

Tudi Mladen Grdović se je v Stožich počutil izjemno lepo. "Lepo je, ko ljudje pojejo vse tvoje hite: Evo mene moji ljudi, Tu je moj dom, Sve za ljubav, Dalmatinac sam … Zares sem navdušem nad občinstvom. Upam, da sem jim naredil dobro fešto".

Borisu Novkoviću jo je zagotovo, kot tudi vsi ostali nastopajoči. "Atmosfera je sijajna! Zelo lepo je videti tako polno dvorano in tako dobre izvajalce," nam je dejal Boris, njegovim besedam pa je pritrdil tudi Dušan Bačić: "Vzdušje je fenomenalno! Aktualovci vedno bolje delajo in resnično sem zelo vesel, da je radio tako poslušan in da lahko naredi takšen žur. Mislim, da lahko samo oni naredijo kaj takšnega," nam je dejal Dušan.

Vsega tega pa ne bi bilo brez pokroviteljev: Butan plina in Mlekarne Krepko. Ob koncu koncerta pa so Aktualovci občinstvo razveselili še z razkritjem, da bo na naslednjem Aktualovem koncertu, 2. marca na Aktualovem Dnevu žena 2018 nastopila skupina Parni valjak.

Rojstnodnevne želje znanih obrazov Radiu Aktual

Aleš Bartol: "Aktualu želim, da bi se mu poslušalci množili, tako kot so se mu do zdaj."

Nina Donelli: "Aktualu želim še najmanj sto let in da bi bili še naprej tako dobri, kot so zdaj, ker imajo res najboljšo glasbo pa tudi izvrstne ljudi, tako da res vse pohvale in še na veliko let."

Mladen Grdović: "Aktualu želim vse najboljše. Radio Aktual je namreč edini radio, ki mu je uspelo na kup zbrati toliko pevcev. S tem je veliko dela. To leto je 40 let od izdaje mojega prvega singla z Đorđetom Novkovićem in vem, kaj pomeni napolniti veliko dvorano."

Helena Blagne: "Aktualu želim vsaj še ene petkrat toliko. Upam da bom jaz še živa toliko časa (smeh)"

Dušan Bačić: "Aktualu želim, naj še naprej dela tako. Ne vem, če lahko gredo še kaj višje. Naj ostanejo tako normalni, naj vrtijo takšno dobro glasbo in naj še naprej delajo tako dobre zabave, da se bomo imeli še naprej vsi skupaj tako zelo lepo."

Boris Novković: "Najboljšemu radiu v Sloveniji želim, da je to samo začetek ene dekade in da se bo ta ljubezen s poslušalci nadaljevala še zelo dolgo časa."

Davor Radolfi: "Aktualu na koncu želim še eno ničlo. Radio Aktual je res nekaj posebnega. Za ljudi organizirati takšen dogodek pred božičem oziroma novim letom, je fenomenalna stvar. Tako, da jim želim vse najboljše in naj še naprej tako lepo delajo."

Dražen Zečić: "Aktualu od srca želim, da je to začetek prvih sto let. Še enkrat bi se jim rad zahvalil, da so me povabili in da vrtijo mojo glasbo, saj brez tega tega ne bi bilo. Jaz se zelo dobro zavedam tega."

Darus Despot: "Aktualu želim, da se ne bi spremenil. Naj še naprej ostane tako srčen in blizu ljudem in ljudje ga bodo še naprej oboževali in poslušali. Radio Aktual je naredil nekaj čudežnega. V času, ko je še televizija prenehala biti eden največjih medijev, ko so to vlogo prevzela družbena omrežja in YouTube, je Radio Aktual premaknil meje in vrnil občinstvo nazaj na radio. Mislim, da je to nekaj zares zelo velikega."

Alfi Nipič: "Želim jim lahko marsikaj, odločajo pa vedno poslušalci. Vidim, da je njihov odziv v redu, tako da jim želim, naj samo še naprej tako delajo."

Jasmin Stavros: "Radiu Aktual želim, da bi trajal še 100 let!"

T.P., Svet24.si