Počilo v Dobruški vasi, gorele smeti

3.12.2017 | 17:40

Malo pred 14. uro sta na cesti v Dobruški vasi, občina Škocjan, trčili osebni vozili. Reševalci NMP Novo mesto so na kraju pregledali udeležene v nesreči in ugotovili, da zdravniška oskrba ni potrebna. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policije, posipali cestišče z vpojnimi sredstvi in cestišče počistili.

Ob 13.36 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, gasilci PGE Krško pogasili več manjših požarov na odlagališču smeti.

S Kolodvorske ceste v Črnomlju poročajo o dimniškem požaru. Zagorelo je okoli 17. ure.

B. B.