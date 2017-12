Glasba in poezija v Stašin spomin

3.12.2017 | 20:30

Svojo in poezijo Jadranke Matić Zupančič so brali Samo Dražumerič, Marjanca Kočevar in Klavdija Kotar. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ta veseli dan kulture je Društvo Novo mesto v sodelovanju z novomeško izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti posvetilo spominu na zaslužno novomeško kulturnico Stašo Vovk. V mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine so pripravili večer glasbe in poezije, za katerega želijo, da bi postal tradicija in bi na njem v prihodnje dobivali priložnost za javno predstavitev obetavni mladi ustvarjalci.

Prav njim je bila v času, ko je v Novem mestu soustvarjala kulturno krajino, še posebej naklonjena tudi Staša Vovk, in marsikdo, ki je prav pri njej dobil prvo priložnost, da svojo nadarjenost prvič predstavi javnosti, je kasneje uspel ne le v svojem mestu ampak tudi na nacionalni ravni in tudi v tujini.

Verze so tokrat Staši Vovk v spomin prepletali njeni dolgoletni prijatelji, pesniki Marjanca Kočevar, Samo Dražumerič in Klavdija Kotar, ki je brala tudi pesmi Jadranke Matić Zupančič, ki se sama večera ni mogla udeležiti, medtem ko sta za glasbeni del večera poskrbela kitarist Dušan Pavlenič in pevka Maja Bevc, akademska glasbenica in študentska Prešernova nagrajenka, ki ji je Staša Vovk prav v Kulturnem centru Janeza Trdine omogočila prve koncertne nastope in recitale.

Ob tej priložnosti so podelili posebno priznanje novomeške območne izpostave JSKD Marjanci Kočevar za 40-letno mentorsko delo, kulturno vzgojo in delo z mladimi na literarnem področju, ob 25-letnici delovanja pa tudi Hrvaškemu kulturnemu združenju in njegovim zaslužnim članicam Katici Zuanović, Milici Steković in Jadranki Matić Zupančič.

I. V.

