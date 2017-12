Darjin sonček je lahko sladica ali slano pecivo

4.12.2017 | 13:00

Tri generacije, od stare mame do vnukinje, so se razveselile čudovito pečenega sončka: Ivanka, Darja in Metka.

Šentjernej - Pri Štembergerjevih v Šentjerneju, kjer imajo že vrsto let vinogradniško kmetijo in slovijo po izvrstnih vinih, obiskovalcev ne manjka. Odkar je spomladi njihov cviček zmagal na Tednu cvička, gospodar Gregor Štemberger pa je bil okronan za kralja cvička, je takih priložnosti še več. A žena Darja ni nikoli v zadregi, kaj postreči - je namreč izvrstna slaščičarka, ki zna hitro pripraviti kaj za pod zob: tako sladice kot kaka slana peciva, ki se seveda bolj podajo k cvičku.

Testo je fino kvašeno.

Že takrat, ko je novi kralj cvička v domači kleti priredil sprejem za svoje prijatelje, je njegova žena postregla z izvrstnimi domačimi dobrotami in pecivi, med katerimi pa je bilo največ pozornosti deležno njeno kvašeno in masleno sonce. Lepo na pogled, a tudi slastno. Njegovi žarki so se kar topili v ustih gostov.

Darja je takšno sonce v tem letu, odkar je žena kralja cvička, naredila nič kolikokrat, »saj če moža spremljam na kake dogodke, ne morem iti prazna. Rada ponudim kaj svojega in to pecivo je vsem res všeč,« pove. Z veseljem ga je spekla tudi za bralce naše Žive in to en dva tri. Kako se zna obrniti v kuhinji - stoj in glej!

Tale sonček bo slan - nadev so pregreti ocvirki.

»Lahko naredimo sladko ali slano varianto, odvisno, kaj nam je bolj všeč oz. kaj bomo zraven ponudili. Testo je enako, le nadev oz. premazi so različni,« pove Darja, ki se je najprej izučila za trgovko, a se je pozneje prekvalificirala v slaščičarko in sedaj že sedmo leto vodi družinsko Slaščičarno Košak na plac, sredi Šentjerneja. Prevzela jo je od mame Ivanke Košak, ki je izdelovalka sladic sladic že 45 let in tudi danes hčerki še vedno pomaga v kuhinji, ravno tako njena druga hčerka Nataša. Odprto imajo kar vse dni v tednu.

NADALJUJE SLAŠČIČARSKO TRADICIJO

Slovijo po izvrstnih kremnih rezinah, ki jih delajo po svojih recepturah, pa različnih torticah in poleti po inovativnih sladoledih z raznim sadjem. Letos so npr. ponudili grozdnega, pa tudi kremšnitin je bil mnogim zanimiv. Tudi krofe delajo na star način.

Sonček ima zlato rumene žarke!

»Naše sladice so sveže, delane po starih in preizkušenih receptih, ne uporabljamo pripravljenih zmesi, emulgatorjev in stabilizatorjev. V mislih imamo tudi ljudi z alergijami, ki jih je vse več. Naše slaščice so preproste in dobre in ljudje so počasi začeli vse to ceniti in se vračajo,« opaža Darja Štemberger, ki je vesela, da ji v slaščičarni rada priskoči na pomoč tudi 18-letna hčerka Metka, dijakinja novomeške biotehnične gimnazije. Zelo priden je tudi sin Jernej, ravno tako srednješolec, doma pa še vedno po svojih močeh pomagata tudi tast in tašča.

A žena aktualnega kralja cvička Darja Štemberger iz Šentjerneja se ne zna vrteti le v kuhinji - poprijeti zna za vsako delo, tudi v vinogradu, kjer opravil nikoli ne zmanjka.

Več o postopku priprave Darjinega peciva, torej slanega ali sladkega sončka, pa si preberite v prilogi Živa, ki je izšla v zadnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

